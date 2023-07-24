颱風杜蘇芮｜天文台料杜蘇芮會增強為超強颱風　移向廣東東部沿岸或靠近台灣南部一帶 (更新)

【11:30更新】 天文台預料熱帶氣旋杜蘇芮會增強為超強颱風，並在未來兩三日移向呂宋海峽，隨後可能移向廣東東部沿岸，亦有可能靠近台灣南部一帶。在正午12時，強颱風杜蘇芮集結在馬尼拉以東約580公里，預料向西北移動，時速約15公里，橫過呂宋以東海域並繼續增強。

【09:45更新】杜蘇芮昨日已增強為颱風，預計未來一兩日會繼續增強，杜蘇芮目前與本港距離約1,500公里，預計本周三會進入本港800公里範圍，天文台屆時會再評估本港是否要發出任何信號，強調現時言之尚早。天文台預計今年有4至7個熱帶氣旋影響本港。

天文台署理高級科學主任林學賢在一個電台節目表示，杜蘇芮有機會靠近台灣，屆時其下沉氣流將影響本港，將有較熱的天氣，但亦有機會靠近廣東東部沿岸，屆時將會較多雨及較多風。林學賢又說，天文台正監察杜蘇芮的路徑，現時距離本港仍甚遠。