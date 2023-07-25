颱風杜蘇芮｜強颱風杜蘇芮明闖本港800公里 天文台或發一號風球

今起一連3日天氣極端酷熱。(李睿哲攝)

熱帶氣旋杜蘇芮昨已增強為強颱風，天文台預計，杜蘇芮會增強為超強颱風，並在未來兩三日移向呂宋海峽，隨後可能移向廣東東部沿岸，亦有可能靠近台灣南部一帶；根據現時預測路徑，杜蘇芮在周三進入香港800公里範圍，屆時會視乎預測路徑及強度，評估其對香港的威脅，考慮是否需要發出一號風球。

昨午8時，強颱風杜蘇芮集結在馬尼拉之東北偏東約570公里，預料向西北移動，時速約15公里，橫過呂宋以東海域並繼續增強。天文台指，杜蘇芮在過去兩三日橫過菲律賓以東海域，由於該區的海水表面溫度超過攝氏28度、「熱帶氣旋潛熱」高、大氣垂直風切變低而且高層輻散良好，故杜蘇芮迅速增強。