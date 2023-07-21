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2023-07-21 12:05:00

颱風杜蘇芮｜打得成風？天文台指路徑仍存變數　2012年同名8號風球曾吹襲本港

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香港天文台的熱帶氣旋杜蘇芮路徑資訊。（天文台截圖）

香港天文台的熱帶氣旋杜蘇芮路徑資訊。（天文台截圖）

【12:05更新】香港下周打風與否仍存變數！根據天文台資料，目前位於菲律賓以東海域的熱帶低氣壓已命名為「杜蘇芮」。熱帶低氣壓杜蘇芮已增強為熱帶風暴。在正午12時，杜蘇芮集結在馬尼拉以東約1,210公里，預料向西北偏西移動，時速約10公里，橫過菲律賓以東海域。

天文台預料，熱帶氣旋「杜蘇芮」會在未來數天移向呂宋以東一帶並逐漸增強，下周初至中期較有可能進入南海北部，並在下周中至後期為華南沿岸帶來不穩定天氣，杜蘇芮其後路徑存在變數，下週後期有可能移近廣東沿岸，亦有可能移向台灣一帶。

杜蘇芮2012年曾吹襲本港8號波掛逾4句鐘

翻查資料，與「杜蘇芮」同名的熱帶氣旋曾於2012年時吹襲本港，並於深夜11時05分發出八號東北烈風或暴風信號，並於凌晨3時25分改發三號強風信號。換言之，「杜蘇芮」這個8號風球歷時4小時20分鐘。另外，天文台資料顯示，「杜蘇芮」由韓國命名，意指「一種猛禽」。

▼杜蘇芮│   香港天文台路徑概率▼

香港天文台的熱帶氣旋杜蘇芮路徑概率。（天文台截圖） 香港天文台的熱帶氣旋杜蘇芮路徑資訊。（天文台截圖） 香港天文台的熱帶氣旋杜蘇芮路徑地理信息系統圖。（天文台截圖）
歐洲中期天氣預報中心ECMWF預計杜蘇芮下周一位置。（網上截圖） 歐洲中期天氣預報中心ECMWF預計杜蘇芮下周二位置。（網上截圖） 歐洲中期天氣預報中心ECMWF預計杜蘇芮下周三位置。（網上截圖） 歐洲中期天氣預報中心ECMWF預計杜蘇芮下周四位置。（網上截圖） 歐洲中期天氣預報中心ECMWF預計杜蘇芮下周五位置。（網上截圖）
夏天注意，熱衰竭可致中暑。（AM730製圖） 夏天注意，熱衰竭可致中暑。（AM730製圖） 夏天注意，熱衰竭可致中暑。（AM730製圖） 夏天注意，熱衰竭可致中暑。（AM730製圖）
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