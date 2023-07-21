颱風杜蘇芮｜打得成風？天文台指路徑仍存變數　2012年同名8號風球曾吹襲本港

【12:05更新】香港下周打風與否仍存變數！根據天文台資料，目前位於菲律賓以東海域的熱帶低氣壓已命名為「杜蘇芮」。熱帶低氣壓杜蘇芮已增強為熱帶風暴。在正午12時，杜蘇芮集結在馬尼拉以東約1,210公里，預料向西北偏西移動，時速約10公里，橫過菲律賓以東海域。

天文台預料，熱帶氣旋「杜蘇芮」會在未來數天移向呂宋以東一帶並逐漸增強，下周初至中期較有可能進入南海北部，並在下周中至後期為華南沿岸帶來不穩定天氣，杜蘇芮其後路徑存在變數，下週後期有可能移近廣東沿岸，亦有可能移向台灣一帶。