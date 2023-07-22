颱風杜蘇芮｜料下周逐漸靠近台灣一帶　天文台：仍不能排除移向廣東東部沿岸機會

天文台指，熱帶風暴杜蘇芮料下周逐漸靠近台灣一帶，但仍不能排除移向廣東東部沿岸機會。(資料圖片)

【13:27更新】 天文台更新天氣概況 ， 在正午12時，熱帶風暴杜蘇芮集結在馬尼拉以東約1,100公里，預料向西北偏西緩慢移動，橫過菲律賓以東海域並逐漸增強，預料杜蘇芮下周會逐漸靠近台灣一帶，但移向廣東東部沿岸的機會仍不能排除。

【13:47更新】 黃色工作暑熱警告在下午1時40分生效，表示部分工作環境下的熱壓力頗高，提醒市民採取適當的防暑措施。

酷熱天氣警告生效 杜蘇 下周或「升呢」為強颱風

【09:10更新】本港酷熱天氣持續。在上午8時，已增強成熱帶風暴杜蘇芮集結在馬尼拉以東約1,200公里，預料向西北偏西緩慢移動，橫過菲律賓以東海域。酷熱天氣警告現正生效，顯示本港受持續高溫天氣影響，天文台在早上6時45分發出特別天氣提示，提醒市民補充足夠水分。

天文台預料熱帶氣旋杜蘇芮會在未來數天移向呂宋以東海域並逐漸增強，有機會在下周二(25日)再進一步「升呢」為強颱風，隨後橫過南海東北部。受其外圍下沉氣流影響，下周初至中期華南天氣持續酷熱。杜蘇芮其後路徑存在變數，下周後期有可能移近廣東沿岸，亦有可能移向台灣一帶。