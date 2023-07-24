颱風杜蘇芮｜杜蘇芮周三進入香港800公里範圍 天文台考慮或發出一號戒備信號 (更新)

【21:30更新】預料與即將增強為超強颱風的熱帶氣旋杜蘇芮相關的不穩定天氣，會在本周後期影響華南沿岸；本周中至後期本港驟雨逐漸增多，風勢較大，海有湧浪，而接近周末亦有狂風。

根據現時預測路徑，杜蘇芮會在星期三進入本港800公里範圍，天文台屆時會視乎杜蘇芮的預測路徑及強度，評估其對香港的威脅，考慮是否需要發出一號戒備信號。

此外，天文台提醒市民，若計劃在本周前往廣東、福建及台灣的話，應特別注意杜蘇芮可能會影響行程。