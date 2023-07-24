颱風杜蘇芮｜杜蘇芮周三進入香港800公里範圍 天文台考慮或發出一號戒備信號 (更新)

【21:30更新】預料與即將增強為超強颱風的熱帶氣旋杜蘇芮相關的不穩定天氣，會在本周後期影響華南沿岸；本周中至後期本港驟雨逐漸增多，風勢較大，海有湧浪，而接近周末亦有狂風。
根據現時預測路徑，杜蘇芮會在星期三進入本港800公里範圍，天文台屆時會視乎杜蘇芮的預測路徑及強度，評估其對香港的威脅，考慮是否需要發出一號戒備信號。
此外，天文台提醒市民，若計劃在本周前往廣東、福建及台灣的話，應特別注意杜蘇芮可能會影響行程。
【18:30更新】天文台預料熱帶氣旋杜蘇芮會增強為超強颱風，並在未來兩三日移向呂宋海峽，隨後可能移向廣東東部沿岸，亦有可能靠近台灣南部一帶。在下午四時，強颱風杜蘇芮集結在馬尼拉之東北偏東約580公里，預料向西北移動，時速約15公里，橫過呂宋以東海域並繼續增強。
【09:45更新】杜蘇芮昨日已增強為颱風，預計未來一兩日會繼續增強，杜蘇芮目前與本港距離約1,500公里，預計本周三會進入本港800公里範圍，天文台屆時會再評估本港是否要發出任何信號，強調現時言之尚早。天文台預計今年有4至7個熱帶氣旋影響本港。
天文台署理高級科學主任林學賢在一個電台節目表示，杜蘇芮有機會靠近台灣，屆時其下沉氣流將影響本港，將有較熱的天氣，但亦有機會靠近廣東東部沿岸，屆時將會較多雨及較多風。林學賢又說，天文台正監察杜蘇芮的路徑，現時距離本港仍甚遠。
天文台表示，高空反氣旋正為華南帶來普遍晴朗的天氣。在上午8時，颱風杜蘇芮集結在馬尼拉以東約590公里，預料向西北移動，時速約12公里，橫過呂宋以東海域並逐步增強。本港地區今日天氣預測，大致天晴，但局部地區有驟雨；日間酷熱，市區最高氣溫約34度，新界再高一兩度。吹微風。天文台展望未來兩三日持續酷熱。本週中後期驟雨逐漸增多，局部地區有狂風雷暴。
杜蘇芮或移向廣東東部沿岸 亦可能靠近台灣南部
天文台預料，熱帶氣旋杜蘇芮會增強為超強颱風，並在未來兩三日移向呂宋海峽，隨後可能移向廣東東部沿岸，亦有可能靠近台灣南部一帶。受其外圍下沉氣流影響，本週中期華南天氣持續酷熱，而高溫觸發的驟雨及狂風雷暴會影響該區。預料與杜蘇芮相關的不穩定天氣會在本週後期影響華南沿岸，該區風勢頗大。
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