颱風桃芝｜九巴城巴10:20起陸續恢復服務　一文看清交通消息(持續更新)

【09:20更新】八號東北烈風或暴風信號現正生效。天文台將於上午10時20分改發三號風球。港鐵公布，港鐵列車及輕鐵班次於稍後時間會逐步加密，以應付增加的乘客量。 港鐵公布，鐵路維持有限度服務， 各線每10至20分鐘一班。另外，市區預辦登機服務的截止時間，現時維持飛機起飛前的120分鐘，直至另行通知。 港鐵服務安排如下： 荃灣綫：10 分鐘一班

觀塘綫：10 分鐘一班

港島綫：10 分鐘一班

南港島綫：10 分鐘一班 將軍澳綫

北角站 - 寶琳站：10 分鐘一班

調景嶺站 - 康城站：15 分鐘一班 東涌綫：10 分鐘一班

迪士尼綫：20分鐘一班

機場快綫：10 分鐘一班 東鐵綫

金鐘站 - 羅湖站：10分鐘一班

金鐘站 - 落馬洲站：20 分鐘一班 屯馬綫：10分鐘一班

輕鐵 ： 15-20分鐘一班 (路線614及615服務暫停)。港鐵巴士亦將於三號信號發出後逐步恢復服務。高速鐵路(香港段)維持正常服務，港鐵會繼續與內地鐵路單位就兩地的天氣情況協調相應的列車服務安排。

九巴：大部分路線陸續恢復服務 九巴及龍運表示，因應天文台將會發出三號強風信號，大部分路線會於上午10時20分起陸續恢復服務。九巴路線B1及B9、龍運路線S1、S64、S64C、S64P和S64X正提供有限度服務。 以下路線或特別班次將有臨時安排︰ 九巴路線︰ 暫停服務︰ 市區︰ HK1(服務於下午3時30分恢復)、224X（服務於下午3時正恢復） 新界東︰ 281B、78S 過海路線︰ P960 (服務於下午繁忙時間恢復) 、P968 (服務於下午繁忙時間恢復) 改道行駛︰ 110和606 (不經耀興道) 龍運路線︰ 暫停服務︰ R8 (服務將於中午12時恢復)、R33 (服務於下午繁忙時間恢復) 城巴：大部份日間路線陸續恢復服務 城巴公布，大部份日間路線及機場快線將會於上午10時20分起陸續恢復服務，但路線3A、15C、23B、81A、85A、85P、95P、702S、R8因路面情況等因素仍需暫停服務。

海事處宣布，由於八號熱帶氣旋警告信號已經發出，在尖沙咀的中國客運碼頭，以及上環的港澳客運碼頭已經暫時關閉。 新渡輪宣布離島航線在下列航班開出後將會暫停服務直至另行通知。港九小輪暫停服務直至另行通知。

山頂纜車表示，當8號烈風或暴風信號懸掛後，山頂纜車、山頂凌霄閣及摩天台 428 將不會開放；若警告信號於當天下午6時或之前取消，目標是在3小時後重新開放。