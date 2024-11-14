颱風桃芝｜一文看清交通消息　港鐵將於三號風球發出後逐步恢復服務(持續更新)

屯馬綫：10分鐘一班 輕鐵 ： 15-20分鐘一班 (路線614及615服務暫停)。港鐵巴士亦將於三號信號發出後逐步恢復服務。高速鐵路(香港段)維持正常服務，港鐵會繼續與內地鐵路單位就兩地的天氣情況協調相應的列車服務安排。

港鐵公布，鐵路維持有限度服務， 各線每10至20分鐘一班。另外，市區預辦登機服務的截止時間，現時維持飛機起飛前的120分鐘，直至另行通知。

八號東北烈風或暴風信號現正生效。天文台將於上午10時20分改發三號風球。港鐵公布，港鐵列車及輕鐵班次於稍後時間會逐步加密，以應付增加的乘客量。

九巴及龍運所有通宵路線已暫停服務。日間服務方面，除九巴路線B1、B9，龍運路線S1、S64、S64C、S64P及S64X由頭班車起維持有限度服務外，其他九巴及龍運日間路線暫停服務，直至另行通知。

城巴除B3X、B7 (只提供粉嶺站不停站往來香園圍口岸的服務）及S1號線於日間提供有限度服務外，城巴所有日間路線暫停服務。

新大嶼山巴士N37、N38、B4及B6維持有限度服務。