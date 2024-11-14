颱風桃芝｜一文看清交通消息　港鐵將於三號風球發出後逐步恢復服務(持續更新)

八號東北烈風或暴風信號現正生效。天文台將於上午10時20分改發三號風球。港鐵公布，港鐵列車及輕鐵班次於稍後時間會逐步加密，以應付增加的乘客量。
港鐵公布，鐵路維持有限度服務， 各線每10至20分鐘一班。另外，市區預辦登機服務的截止時間，現時維持飛機起飛前的120分鐘，直至另行通知。
港鐵服務安排如下：
荃灣綫：10 分鐘一班
觀塘綫：10 分鐘一班
港島綫：10 分鐘一班
南港島綫：10 分鐘一班
將軍澳綫
北角站 - 寶琳站：10 分鐘一班
調景嶺站 - 康城站：15 分鐘一班
東涌綫：10 分鐘一班
迪士尼綫：20分鐘一班
機場快綫：10 分鐘一班
東鐵綫
金鐘站 - 羅湖站：10分鐘一班
金鐘站 - 落馬洲站：20 分鐘一班
屯馬綫：10分鐘一班
輕鐵 ： 15-20分鐘一班 (路線614及615服務暫停)。港鐵巴士亦將於三號信號發出後逐步恢復服務。高速鐵路(香港段)維持正常服務，港鐵會繼續與內地鐵路單位就兩地的天氣情況協調相應的列車服務安排。
九巴及龍運所有通宵路線已暫停服務。日間服務方面，除九巴路線B1、B9，龍運路線S1、S64、S64C、S64P及S64X由頭班車起維持有限度服務外，其他九巴及龍運日間路線暫停服務，直至另行通知。
城巴除B3X、B7 (只提供粉嶺站不停站往來香園圍口岸的服務）及S1號線於日間提供有限度服務外，城巴所有日間路線暫停服務。
新大嶼山巴士N37、N38、B4及B6維持有限度服務。
海事處宣布，由於八號熱帶氣旋警告信號已經發出，在尖沙咀的中國客運碼頭，以及上環的港澳客運碼頭已經暫時關閉。
新渡輪宣布離島航線在下列航班開出後將會暫停服務直至另行通知。港九小輪暫停服務直至另行通知。
山頂纜車表示，當8號烈風或暴風信號懸掛後，山頂纜車、山頂凌霄閣及摩天台 428 將不會開放；若警告信號於當天下午6時或之前取消，目標是在3小時後重新開放。