颱風桃芝｜一文看清公共服務安排　中小學下午校及夜校將恢復上課(持續更新)

八號東北烈風或暴風信號現正生效。天文台將於上午10時20分改發三號風球。港交所指今天證券及衍生產品將全面如常運作 港交所確認，由於八號颱風警告訊號仍然生效，惡劣天氣交易安排將繼續生效。交易所旗下的證券及衍生產品市場，包括滬深港通及收市後交易時段，今天將全面如常運作。港交所自9月23日起，獲監管機構批准在證券及衍生產品市場實施惡劣天氣交易安排，今次將是首次啟動有關安排。

教育局：中小學下午校及夜校將恢復上課 教育局表示，幼稚園(包括幼稚園的下午班)、肢體傷殘兒童學校、智障兒童學校、上午及全日制的中小學校今日停課。 另外，中小學的下午校及夜校今日將恢復上課。 都會大學宣布，由於天氣惡劣，所有原定於今日下午2時前舉行的課堂將會取消。

運輸署：下午 1 時或之前進行的駕駛考試取消 運輸署各駕駛考試中心、筆試中心、駕駛考試排期事務處、政府車輛檢驗中心、牌照事務處、公共車輛分組、違例駕駛記分辦事處、車輛檢驗及記錄分組和過境服務分組暫停服務。原訂下午1時或之前進行的駕駛考試將會取消，已預約的考生將獲個別通知另訂的考試日期。下午12時20分或之前預約時段的車輛檢驗服務亦會取消，已預約的市民須重新預約。 另外，八號信號生效期間或取消後兩小時內，辦理駕駛執照相關服務、續領車輛牌照、車輛過戶、申請車輛登記文件複本或車輛牌照複本、申領國際駕駛許可證、保留、轉移或改配車輛登記號碼的預約，將會取消。。已預約的申請人可於11月21日或之前，到原定的牌照事務處遞交申請，無需重新預約。

司法機構：今日上午所有法院和審裁處聆訊延期 司法機構表示，今日上午所有法院和審裁處聆訊延期。如果八號熱帶氣旋警告信號在上午11時或以後仍然生效，今日下午的聆訊亦會延期。法院及審裁處的登記處及辦事處暫停辦公，直至另行公布。法庭使用者可如常透過綜合法院案件管理系統，使用區域法院、裁判法院登記處和小額錢債審裁處提供的電子服務。

醫管局： 轄下診所將不按照正常時間開放 新冠疫苗服務暫停 醫管局宣布，因八號熱帶氣旋警告信號現正生效，轄下所有普通科門診診所、專科門診診所、專職醫療及其他日間醫療服務暫停，已經預約的門診病人，請於八號熱帶氣旋警告信號取消後另約診症時間。公立醫院急症室就維持正常服務。 新冠疫苗接種計劃下的兒童社區疫苗接種中心，以及私家診所新冠疫苗接種站，將不會按照正常服務時間開放，疫苗接種服務亦會暫停。接種中心及接種站會於警告信號除下兩小時後，重新開放及恢復接種服務直至正常開放時間結束。受影響人士可於原定預約接種的時間後，透過接種計劃專題網站重新預約接種日期和時間。





入境處總部及分區辦事處、人事登記處和生死及婚姻登記處暫停服務 入境處宣布，在八號或以上熱帶氣旋警告信號生效期間，入境處總部及轄下各分區辦事處、人事登記處和生死及婚姻登記處暫停服務。

濕地公園：八號信號除下後兩個小時重新開放 因應8號東北烈風或暴風信號生效，濕地公園暫停開放。公園會在八號信號除下後兩個小時重新開放。若8號或以上熱帶氣旋警告信號於下午2時仍然生效，公園今日將不會開放。已經預繳今天門票的人士或團體，可安排退款或更改參觀日期。