颱風桃芝｜一號風球至少維持至明午12時 明日下午考慮改發三號風球(更新)

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天文台稱過去數小時，桃芝穩定地向西北偏西方向移動。按照現時預測路徑，與桃芝相關的強風區在今晚（11月12日）至明早（11月13日）仍與珠江口保持相當距離，一號戒備信號會至少維持至明日正午12時。

隨著桃芝逐漸靠近華南沿岸，在其與東北季候風的共同影響下，本港風力會在明日稍後逐漸增強，而桃芝的外圍雨帶亦會影響沿岸地區。天文台會考慮在明日下午改發三號強風信號。

預料桃芝會在星期四（11月14日）早上於本港以南200公里左右掠過。天文台會視乎屆時桃芝的強度、其烈風區與珠江口的距離及本地風力變化，評估是否需要改發更高熱帶氣旋警告信號。