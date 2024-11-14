颱風桃芝｜三號風球現正生效　天文台：今日日間大部分時間維持 (持續更新)

【10:25更新】天文台表示，桃芝繼續減弱 ，預料本地風力會逐漸緩和，但初時仍然普遍吹強風，離岸及高地間中吹烈風。三號強風信號將會在今日日間大部分時間維持。當桃芝對本港的威脅進一步減低時，天文台會改發一號戒備信號或取消所有熱帶氣旋警告信號。

本港今日間中有狂風驟雨。海有大浪及湧浪，市民應遠離岸邊及停止所有水上活動。

在過去一小時，橫瀾島、長洲泳灘及大老山分別錄得的最高持續風速為每小時72、60及59公里，最高陣風分別超過每小時79、74及85公里。