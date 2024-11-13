颱風桃芝｜三號風球至少維持至今晚11時　天文台視乎「3因素」評估改發更高信號(持續更新)

【14:45更新】三號風球現正生效。天文台指過去數小時，桃芝維持熱帶風暴強度並穩定地靠近廣東沿岸，在其與東北季候風的共同影響下，本港風力正逐漸增強。預料今晚及明日初時離岸及高地達烈風程度。同時，受桃芝的外圍雨帶影響，驟雨會增多及有狂風。三號強風信號會至少維持至今晚11時。 今晚至明早或逼港150公里掠過 根據最新預測，桃芝會在今晚至明早於本港以南150至200公里內掠過，但同時會減弱。是否需要發出更高熱帶氣旋警告信號需視乎桃芝在接近珠江口時的減弱程度，其烈風區與珠江口的距離及本地風力變化，提醒市民留意天文台最新天氣預報。

颱風桃芝｜下午2時40分改發三號信號 【14:00更新】預料桃芝會在今晚（11月13日）至明早（11月14日）於本港以南約200公里內掠過。天文台會視乎屆時桃芝的強度、其烈風區與珠江口的距離及本地風力變化，評估是否需要改發更高熱帶氣旋警告信號。 【10:00更新】桃芝的外圍雨帶正影響廣東沿岸，現時本港高地正間中吹強風。隨著桃芝靠近，在其與東北季候風的共同影響下，預料本港風力會在今日下午逐漸增強，離岸及高地間中達烈風程度。天文台會在下午2時40分改發三號強風信號。 【08:07更新】一號戒備信號現正生效。天文台表示，桃芝今早採取較為偏北的路徑，但同時有所減弱，其外圍雨帶開始影響廣東沿岸。按照現時預測路徑，桃芝今日會逐漸靠近華南沿岸。在桃芝與東北季候風的共同影響下，其強風區會逐漸影響珠江口一帶，預料本港風力會在今日稍後增強，離岸及高地間中達烈風程度。天文台會在今日下午1時至4時之間改發三號強風信號。

本港地區今日天氣預測大致多雲，有幾陣驟雨。最高氣溫約27度。吹和緩至清勁東北風，稍後風勢增強，驟雨較多及有狂風。海有大浪及湧浪。天文台展望明日風勢頗大，間中有狂風驟雨，海有大浪及湧浪。本周後期風勢緩和，驟雨減少。週末期間短暫時間有陽光。

天文台指，熱帶氣旋桃芝會在今日橫過南海北部，移近廣東西部沿岸至海南島以東海域，隨後逐漸減弱，但其減弱速度仍有不確定性。在桃芝與東北季候風的共同影響下，今明兩日廣東沿岸風勢頗大及有狂風驟雨。預料一股達強風程度的東北季候風會在下周初至中期影響華南。而位於菲律賓以東海域的熱帶氣旋天兔會在今明兩日逐漸增強，大致移向呂宋海峽一帶，其後路徑存在變數，較大可能移向台灣以東海域。