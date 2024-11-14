颱風桃芝｜九巴城巴10時20分起陸續恢復服務　一文看清交通消息(持續更新)

【10:25更新】天文台將於上午10時20分改發三號風球。港鐵列車及輕鐵現正逐步加密班次，以應付增加的乘客量。港鐵巴士亦將於三號信號發出後恢復服務。市區預辦登機服務將調整至航班起飛前90分鐘截止。 港鐵已加強各主要車站的人手協助乘客，以配合相關列車服務安排。由於車站或會在乘客較多的時候實施客流管理措施，請乘客為行程預留充裕時間。另外，高速鐵路(香港段)服務維持正常。 港鐵列車服務正逐步加密至以下班次： 荃灣綫 2 分鐘一班

觀塘綫 2 分鐘一班

港島綫 2 分鐘一班

南港島綫 3.5 分鐘一班 將軍澳綫

北角站 – 寶琳站 2.5 分鐘一班

北角站 – 康城站 6.5 分鐘一班 東涌綫

香港站 – 青衣站 3-5分鐘一班

香港站 – 東涌站 4-8分鐘一班 迪士尼綫 6 分鐘一班

機場快綫 10 分鐘一班 東鐵綫

金鐘站 – 羅湖站 3-6分鐘一班

金鐘站 – 落馬洲站 10-12分鐘一班 屯馬綫 3 分鐘一班

輕鐵 6 – 19 分鐘一班

港鐵巴士 3 – 15 分鐘一班（將於三號信號發出後恢復服務） 高速鐵路（香港段） 維持正常服務

九巴：大部分路線陸續恢復服務 九巴及龍運表示，因應天文台將會發出三號強風信號，大部分路線會於上午10時20分起陸續恢復服務。九巴路線B1及B9、龍運路線S1、S64、S64C、S64P和S64X正提供有限度服務。 以下路線或特別班次將有臨時安排︰ 九巴路線︰

暫停服務︰ 市區︰

HK1(服務於下午3時30分恢復)、224X（服務於下午3時正恢復） 新界東︰

281B、78S 過海路線︰

P960 (服務於下午繁忙時間恢復) 、P968 (服務於下午繁忙時間恢復) 改道行駛︰

110和606 (不經耀興道) 龍運路線︰

暫停服務︰

R8 (服務將於中午12時恢復)、R33 (服務於下午繁忙時間恢復) 城巴：大部份日間路線陸續恢復服務 城巴公布，大部份日間路線及機場快線將會於上午10時20分起陸續恢復服務，但路線3A、15C、23B、81A、85A、85P、95P、702S、R8因路面情況等因素仍需暫停服務。

各渡輪服務陸續恢復正常 天星小輪方面，來往中環至尖沙咀，以及來往灣仔至尖沙咀的渡輪服務，都會在中午12時恢復。 新渡輪離島航線上午11時半開始逐步恢復，港內航線和橫水渡將分別由中午12時05分和12時45分，開始逐步恢復。 港九小輪來往中環至榕樹灣、索罟灣至中環、中環至坪洲的普通渡輪、坪洲至中環快船，上午11時30分起復航。中環至索罟灣上午11時50分復航。喜靈洲至坪洲航線，上午11時15分復航；坪洲赴喜靈洲12時45分復航。 噴射飛航澳門至上環服務在上午9時半復航；上環至澳門上午11時復航。

山頂纜車表示，當8號烈風或暴風信號懸掛後，山頂纜車、山頂凌霄閣及摩天台 428 將不會開放；若警告信號於當天下午6時或之前取消，目標是在3小時後重新開放。