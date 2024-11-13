天文台指，桃芝在過去數小時採取較為偏北的路徑靠近廣東沿岸，隨著桃芝靠近珠江口，預料本港風力會進一步增強。按照現時預測路徑，桃芝會在明早最接近珠江口，在本港以南150公里左右掠過，與其相關的烈風區及狂風驟雨會影響珠江口一帶。在過去一小時，大老山、橫瀾島及青洲分別錄得的最高持續風速為每小時77、52及41公里，最高陣風分別超過每小時99、61及57公里。

颱風桃芝｜城巴九巴通宵車凌晨1時10分起暫停

港鐵表示，今晚的鐵路、港鐵巴士和高鐵香港段服務會維持正常直至收車，如改發九號或以上風球，露天段列車、輕鐵及港鐵巴士服務將即時暫停。

城巴指，今日日間路線會正常營運至尾班車，至於所有路線包括通宵路線，將於明日凌晨1時10分起陸續暫停服務。

九巴和龍運巴士所有日間路線，將會如常服務至原定尾班車開出，而通宵路線會在八號烈風或暴風信號生效後兩小時內，即明日凌晨1時10分前維持有限度服務，不過九巴部分深宵或通宵特別路線將暫停服務：

九龍︰N3D、N213、N214

上水︰270S、N78

沙田、馬鞍山、大埔︰271S、N283、N287

將軍澳︰293S、N290

荃灣、青衣︰N36、N39、N41X

屯門︰N252、N960

另外，龍運巴士路線N31將於八號烈風或暴風信號生效後兩小時內維持有限度服務，其餘N線、NA線由東涌及機場開往新界方向班次維持正常服務，由新界往機場的班次則會暫停服務。

新大嶼山巴士日間路線今日繼續維持正常服務至尾班車，而路線N37、N38、B4及B6由1:00起維持有限度服務，其餘通宵路線則暫停服務。

颱風桃芝｜皇巴士有需要時加密班次

俗稱皇巴士的落馬洲—皇崗過境穿梭巴士指，在八號信效生效後仍會維持正常服務最少兩小時，並在有需要時加密班次，其後班次會調整至每30分鐘一班，若因應天氣或路面狀況服務有需要進一步調整，會適時公布。

港九小輪宣布，多條航線將陸續停航，各項線尾班船開出時間為：

喜靈洲往坪洲：21:55

索罟灣往中環：22:40

榕樹灣往中環：23:30

中環往索罟灣：23:30

坪洲往中環：23:30

中環往榕樹灣：00:30

中環往坪洲：00:30

坪洲往喜靈洲：01:00

國泰航空晚上9時半表示，旗下航班目前仍維持正常服務，現正密切留意颱風桃芝對香港的潛在影響，航班服務或會隨時有變。

颱風桃芝｜教育局宣布全日制學校停課

漁護署指，由於颱風逼近本港，呼籲市民為安全着想避免前往郊野公園；正身處郊野公園的市民，便應視乎實際情況，應盡快離開或到安全地方暫避。

馬會宣布，為確保騎練、賽馬工作人士、會員、在馬場及場外投注站公眾人士的安全，決定取消今晚在跑馬地馬場舉行的第7至9場賽事，各項彩池的退款及派彩安排將盡快公布。

教育局表示，明日所有上午校及全日制學校，包括中學、小學、肢體傷殘兒童學校、智障兒童學校、幼稚園及幼稚園暨幼兒中心將會停課，至於中小學的下午校及夜校上課安排將於明日公布。當局指，學校應實施應變措施，確保學生安全，並在安全的情況下，方可安排學生返家。