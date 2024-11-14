颱風桃芝｜取消百萬大道畢業禮捱轟 中大最新回應：正審視各因素黃昏公布安排(更新)

中大取消今早在百萬大道舉行的畢業禮，稱「對畢業生及家長期待已久的莊嚴典禮不得不取消，感到惋惜」(中大fb資料圖片)

中文大學原定今日（14日）早上舉行頒授學士學位典禮（大會）。中大昨晚宣布，受熱帶風暴桃芝影響掛八號風球，中大取消今早在百萬大道舉行的畢業禮，稱「對畢業生及家長期待已久的莊嚴典禮不得不取消，感到惋惜」，預計5000名學生受影響。中大9間書院同樣原定周四舉辦畢業禮，其中6間書院昨晚宣布取消典禮，包括新亞書院、聯合書院、晨興書院、善衡書院、敬文書院及伍宜孫書院。其餘3間書院典禮因八號風球於早上10時20分取消而如期進行。

中大在社交平台Instagram及facebook的賬戶均湧現大量留言，其中Instagram有逾2,400名網民留言，群情洶湧大多表達對校方取消畢業禮決定的不滿，直言感失望憤怒，亦有人指控校方隱藏及刪除留言。

【12:15更新】

《am730》向中大查詢會否安排補回畢業禮，校方回覆指因颱風關係，原本今早於戶外舉行的典禮已取消。但部分書院在下午於室內舉行的典禮，以及周五、周六各學院舉行的博士及碩士畢業典禮會如期舉行。

校方指畢業禮按傳統在露天的「林蔭大道」一個臨時構築物內舉行。基於安全考慮，在8號颱風訊號影響下必須取消，工程人員已連夜拆除懸置的電視、喇叭等裝置，避免飛脫，以策安全。在8號波解除後，校方已盡快委託專業結構工程重新評估該臨時構築物有否受颱風損壞，影響安全。完成評估後，大學將審視情況並考慮包括場地安全內的各因素，並在今日黃昏時公布受颱風影響而須取消和更改的畢業禮安排。