颱風桃芝｜天文台將於上午10時20分改發三號風球(持續更新)

八號東北烈風或暴風信號現正生效。天文台表示，在上午7時，熱帶風暴桃芝集結在香港以南約130公里，即在北緯21.1度，東經114.1度附近，預料向西緩慢移動，橫過香港以南海域。桃芝現正最接近本港，在香港以南約150公里內掠過。預料桃芝將減弱及遠離本港，本地風力會在今日日間逐漸緩和。天文台會在上午10時20分改發三號強風信號。在過去1小時，橫瀾島、大老山及長洲泳灘分別錄得的最高持續風速為每小時71、64及59公里，最高陣風分別超過每小時82、91及75公里。

本港地區今日天氣預測吹強風至烈風程度東北風，稍後轉吹偏東風。日間風勢逐漸緩和。多雲，間中有狂風驟雨。最高氣溫約26度。海有非常大浪及湧浪。天文台展望本周後期風勢緩和，驟雨減少。週末期間短暫時間有陽光。

天文台指，熱帶氣旋桃芝會在今日橫過珠江口以南海域，在其與東北季候風的共同影響下，廣東沿岸風勢頗大及有狂風驟雨。隨著桃芝在本周後期逐漸遠離並減弱，廣東驟雨減少，天色好轉。而位於菲律賓以東海域的熱帶氣旋天兔會在今明兩日大致移向呂宋海峽一帶，其後路徑存在變數，較大可能移向台灣以東海域。預料一股達強風程度的東北季候風會在下周初抵達華南沿岸，下週中期該區天氣顯著較涼，亦有幾陣雨。同時，位於西北太平洋的熱帶氣旋萬宜有可能在下周初進入南海中北部，受其與東北季候風的共同影響，南海中北部風勢頗大。