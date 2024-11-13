颱風桃芝｜天文台將於下午2時40分改發三號強風信號(持續更新)

【10：00更新】桃芝的外圍雨帶正影響廣東沿岸，現時本港高地正間中吹強風。隨著桃芝靠近，在其與東北季候風的共同影響下，預料本港風力會在今日下午逐漸增強，離岸及高地間中達烈風程度。天文台會在下午2時40分改發三號強風信號。
【08：07更新】一號戒備信號現正生效。天文台表示，桃芝今早採取較為偏北的路徑，但同時有所減弱，其外圍雨帶開始影響廣東沿岸。按照現時預測路徑，桃芝今日會逐漸靠近華南沿岸。在桃芝與東北季候風的共同影響下，其強風區會逐漸影響珠江口一帶，預料本港風力會在今日稍後增強，離岸及高地間中達烈風程度。天文台會在今日下午1時至4時之間改發三號強風信號。
本港地區今日天氣預測大致多雲，有幾陣驟雨。最高氣溫約27度。吹和緩至清勁東北風，稍後風勢增強，驟雨較多及有狂風。海有大浪及湧浪。天文台展望明日風勢頗大，間中有狂風驟雨，海有大浪及湧浪。本周後期風勢緩和，驟雨減少。週末期間短暫時間有陽光。
天文台指，熱帶氣旋桃芝會在今日橫過南海北部，移近廣東西部沿岸至海南島以東海域，隨後逐漸減弱，但其減弱速度仍有不確定性。在桃芝與東北季候風的共同影響下，今明兩日廣東沿岸風勢頗大及有狂風驟雨。預料一股達強風程度的東北季候風會在下周初至中期影響華南。而位於菲律賓以東海域的熱帶氣旋天兔會在今明兩日逐漸增強，大致移向呂宋海峽一帶，其後路徑存在變數，較大可能移向台灣以東海域。