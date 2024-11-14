颱風桃芝｜天文台：三號強風信號今日日間大部分時間維持 (持續更新)

【14:50更新】 天文台表示，桃芝將繼續減弱，本地風力會逐漸緩和，但初時仍然普遍吹強風，離岸及高地間中吹烈風。三號強風信號將會在今日日間大部分時間維持。當桃芝對本港的威脅進一步減低時，天文台會改發一號戒備信號或取消所有熱帶氣旋警告信號。本港今日間中有狂風驟雨。海有大浪及湧浪，市民應遠離岸邊及停止所有水上活動。

天文台：上午10時20分改發三號信號

【08:45更新】八號東北烈風或暴風信號現正生效。天文台表示，在上午8時，熱帶風暴桃芝集結在香港以南約130公里，即在北緯21.1度，東經114.1度附近，預料向西緩慢移動，橫過香港以南海域。桃芝開始減弱 ，並將會遠離本港，預料本地風力會逐漸緩和。天文台會在上午10時20分改發三號強風信號。在過去1小時，橫瀾島、大老山及長洲泳灘分別錄得的最高持續風速為每小時71、64及59公里，最高陣風分別超過每小時82、91及75公里。

本港地區今日天氣預測吹強風至烈風程度東北風，稍後轉吹偏東風。日間風勢逐漸緩和。多雲，間中有狂風驟雨。最高氣溫約26度。海有非常大浪及湧浪。天文台展望本周後期風勢緩和，驟雨減少。週末期間短暫時間有陽光。