颱風桃芝｜天文台：桃芝移動緩慢　三號風球將今晚大部分時間維持(持續更新)

【16:00更新】天文台表示，過去數小時，桃芝移動緩慢。現時本港仍然普遍吹強風，離岸及高地間中吹烈風。三號強風信號將會在今晚大部分時間維持。當桃芝對本港的威脅進一步減低時，天文台會改發一號戒備信號或取消所有熱帶氣旋警告信號。

海有大浪及湧浪，市民應遠離岸邊及停止所有水上活動。在過去一小時，昂坪、橫瀾島及長洲泳灘分別錄得的最高持續風速為每小時57、54及50公里，最高陣風分別超過每小時74、60及65公里。

三號信號今日日間大部分時間維持

【14:50更新】天文台表示，桃芝將繼續減弱，本地風力會逐漸緩和，但初時仍然普遍吹強風，離岸及高地間中吹烈風。三號強風信號將會在今日日間大部分時間維持。當桃芝對本港的威脅進一步減低時，天文台會改發一號戒備信號或取消所有熱帶氣旋警告信號。本港今日間中有狂風驟雨。海有大浪及湧浪，市民應遠離岸邊及停止所有水上活動。