颱風桃芝｜運輸署入境處兩小時內恢復服務　中小學下午校及夜校復課(持續更新)

【10:38更新】八號東北烈風或暴風信號現正生效。天文台將於上午10時20分改發三號風球。港交所指今天證券及衍生產品將全面如常運作。 港交所確認，由於八號颱風警告訊號仍然生效，惡劣天氣交易安排將繼續生效。交易所旗下的證券及衍生產品市場，包括滬深港通及收市後交易時段，今天將全面如常運作。港交所自9月23日起，獲監管機構批准在證券及衍生產品市場實施惡劣天氣交易安排，今次將是首次啟動有關安排。 馬會： 投注服務兩小時後恢復 馬會宣在，由於天文台已於上午10時20分改發三號強風信號，馬會場外投注處、電話投注服務熱線包括1881、1882和1887、1886電話投注自動服務，以及顧客服務熱線包括1818、1817和1880將於八號烈風或暴風信號取消後的兩小時後恢復服務。 港澳客運碼頭及中國客運碼頭復運 海事處宣布，在上環的港澳客運碼頭現已恢復運作，在尖沙咀的中國客運碼頭現已恢復運作。

教育局：中小學下午校及夜校將恢復上課 教育局表示，幼稚園(包括幼稚園的下午班)、肢體傷殘兒童學校、智障兒童學校、上午及全日制的中小學校今日停課。 另外，中小學的下午校及夜校今日將恢復上課。 都會大學宣布，由於天氣惡劣，所有原定於今日下午2時前舉行的課堂將會取消。

運輸署： 兩小時內恢復辦公 運輸署因應八號風球生效，原訂下午1時或之前進行的駕駛考試將會取消，隨後宣布由於八號烈風或暴風信號已經取消，駕駛考試排期事務處、牌照事務處、公共車輛分組、違例駕駛記分辦事處、車輛檢驗及記錄分組和過境服務分組將於其取消後約兩小時內恢復辦公。 各駕駛考試中心、筆試中心及政府車輛檢驗中心將恢復提供下午2時或之後預約時段的服務。已預約下午1時或之前進行駕駛考試(包括路試和筆試)的考生，將獲個別通知另訂的考試日期。已預約下午12時20分或之前檢驗車輛的市民，請於車輛檢驗中心重開後重新預約。 另外，八號烈風或暴風信號生效期間，或其取消後兩小時內辦理駕駛執照相關服務、續領車輛牌照、車輛過戶、申請車輛登記文件複本／車輛牌照複本、申領國際駕駛許可證、保留、轉移或改配車輛登記號碼的預約將會取消。已預約的申請人可於11月21日或之前於服務時間內(星期一至五上午9時至下午5時)到訪原定的牌照事務處遞交申請，毋須重新預約。

司法機構：今日上午所有法院和審裁處聆訊延期 司法機構表示，今日上午所有法院和審裁處聆訊延期。如果八號熱帶氣旋警告信號在上午11時或以後仍然生效，今日下午的聆訊亦會延期。法院及審裁處的登記處及辦事處暫停辦公，直至另行公布。法庭使用者可如常透過綜合法院案件管理系統，使用區域法院、裁判法院登記處和小額錢債審裁處提供的電子服務。

醫管局： 轄下診所將不按照正常時間開放 新冠疫苗服務暫停 醫管局宣布，因八號熱帶氣旋警告信號現正生效，轄下所有普通科門診診所、專科門診診所、專職醫療及其他日間醫療服務暫停，已經預約的門診病人，請於八號熱帶氣旋警告信號取消後另約診症時間。公立醫院急症室就維持正常服務。 新冠疫苗接種計劃下的兒童社區疫苗接種中心，以及私家診所新冠疫苗接種站，將不會按照正常服務時間開放，疫苗接種服務亦會暫停。接種中心及接種站會於警告信號除下兩小時後，重新開放及恢復接種服務直至正常開放時間結束。受影響人士可於原定預約接種的時間後，透過接種計劃專題網站重新預約接種日期和時間。





入境處：各辦事兩小時內恢復服務 入境處宣布，在八號或以上熱帶氣旋警告信號生效期間，入境處總部及轄下各分區辦事處、人事登記處和生死及婚姻登記處暫停服務。其後，入境處再宣布，由於八號熱帶氣旋警告信號現已取消，入境事務處總部及轄下各分區辦事處、人事登記處和生死及婚姻登記處將於兩小時內恢復服務。

濕地公園：八號信號除下後兩個小時重新開放 因應8號東北烈風或暴風信號生效，濕地公園暫停開放。公園會在八號信號除下後兩個小時重新開放。若8號或以上熱帶氣旋警告信號於下午2時仍然生效，公園今日將不會開放。已經預繳今天門票的人士或團體，可安排退款或更改參觀日期。

