颱風泰利｜天文台改發三號強風信號　料將今日餘下時間維持 (持續更新)

【17:50更新】天文台在下午5時50分發出黃色暴雨警告信號。

天文台在下午4時20分發出三號強風信號，取代八號東南烈風或暴風信號。三號強風信號將在今日餘下時間維持，當「泰利」進一步遠離香港時，會考慮改發一號戒備信號，或以強烈季候風信號取代熱帶氣旋警告信號。現時本港平均風速每小時41至62公里，顯示風力仍然強勁，市民請勿鬆懈防風措施，小型船隻現在駛離避風塘仍有危險。

另一低壓區料發展成熱帶氣旋 下周進入南海北部

天文台估計，儘管「泰利」已遠去，但與「泰利」相關的烈風區仍影響珠江口部分地區，本港西南部離岸海域初時仍會吹烈風，高地可達暴風程度。「泰利」將在明日橫過北部灣一帶，移入廣西內陸並逐漸減弱，但與其相關的雨帶仍會為華南沿岸帶來狂風驟雨及雷暴。

然而，「一波未平，一波又起」，天文台預料現時位於西北太平洋的低壓區會發展成熱帶氣旋，可能在下周初進入南海北部，並為該區帶來不穩定天氣。