颱風泰利｜天文台改發三號強風信號 (持續更新)

【16:20更新】天文台改發三號強風信號

【15:30更新】新增天文台會在下午4時20分改發三號強風信號

天文台指，隨著「泰利」繼續遠離香港，本地風勢正逐漸減弱，會在下午4時20分改發三號強風信號。然而，「一波未平，一波又起」，天文台預料現時位於西北太平洋的低壓區會發展成熱帶氣旋，可能在下周初進入南海北部，並為該區帶來不穩定天氣。

天文台估計，儘管「泰利」已遠去，但與「泰利」相關的烈風區仍影響珠江口部分地區，本港西南部離岸海域初時仍會吹烈風，高地可達暴風程度。泰利的雨帶亦會為本港帶來猛烈陣風，提醒市民切勿鬆懈防風措施。「泰利」將在明日橫過北部灣一帶，移入廣西內陸並逐漸減弱，但與其相關的雨帶仍會為華南沿岸帶來狂風驟雨及雷暴。

現時海有大至非常大浪及湧浪，市民應遠離岸邊及停止所有水上活動。在過去一小時，昂坪、長洲及塔門分別錄得的最高持續風速為每小時108、81及63公里，最高陣風分別超過每小時134、101及75公里。