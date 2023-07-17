颱風泰利｜天文台：考慮在下午4時至7時改發三號強風信號 (持續更新)

【11:45更新】新增天文台考慮在下午4時至7時改發三號強風信號

天文台指，「泰利」已開始遠離香港，本地東部的風勢開始逐漸減弱，但與「泰利」相關的烈風區仍影響珠江口一帶，本港西南部在未來數小時仍普遍吹烈風，高地達暴風程度。天文台會視乎「泰利」遠離香港的速度和本地風力的變化，以及「泰利」雨帶的相關陣風會否持續影響本港，考慮在下午4時至7時之間改發三號強風信號。

現時海有非常大浪及湧浪，市民應遠離岸邊及停止所有水上活動。在過去一小時，昂坪、長洲及塔門分別錄得的最高持續風速為每小時99、78及64公里，最高陣風分別超過每小時129、106及75公里。