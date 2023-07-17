颱風泰利｜所有日校停課　旺角消費券辦公室暫停服務　一文睇清風球下公共服務安排 (持續更新)

港股全日暫停交易 港交所宣布，由於天文台已發出8號颱風信號，證券市場及衍生產品市場今天的上午交易時段會延遲開市。若8號信號於早上9時仍然生效，早上將暫停交易。若8號信號於中午12時或之前取消，下午恢復交易，並會在信號解除約2小時後的整點或30分開始交易。若8號信號於中午12時仍然生效，將會全日暫停交易。 ▼八號風球巿民無懼風浪到海灘玩樂▼

旺角消費券辦公室今日暫停服務 政府表示，由於八號烈風或暴風信號現正生效，並至少持續到今日(17日)下午四時，消費券計劃秘書處位於九龍旺角彌敦道750號始創中心17樓的辦公室今日暫停服務。秘書處會聯絡已預約今日到訪接受服務的市民安排改期。 發言人說，有部分以八達通收取兩期消費券的市民，由於仍未達到「合資格消費」累積總額的要求而未能在昨日領取第二期消費券。如市民想查閱其「合資格消費」累積總額，或查詢八達通領取消費券的問題，可通過八達通手機應用程式、致電八達通熱線2969 5588、上八達通網站，或到港鐵站特設的八達通服務站查閱。 ▼8號風球要求員工WFH是否合法？▼

醫管局 門診 暫停服務 公院急症室服務維持 醫管局宣布，轄下所有普通科門診診所、專科門診診所、專職醫療及其他日間服務，於8號信號生效期間暫停，呼籲已預約的病人在於信號取消後另約診症時間。公立醫院急症室維持正常服務。 政府宣布，疫苗接種計劃下的兒童社區疫苗接種中心及私家診所新冠疫苗接種站不會開放，疫苗接種服務亦會暫停。如8號熱帶氣旋警告信號於下午1時前除下，接種中心及接種站會於信號除下2小時後，重新開放及恢復正常開放時間的接種服務。受影響人士明日起可重新預約接種日期和時間。另外，原定今日提供的「疫苗到戶接種服務」亦已取消，相關醫療機構將聯絡受影響市民以作新安排。 衞生署宣布，除美沙酮診所會按照正常服務時間開放外，所有衞生署診所均會關閉。接受美沙酮治療的人士可前往美沙酮診所服用美沙酮。





今晚「幻彩詠香江」取消 旅遊事務署宣布，由於八號烈風或暴風信號現正生效，今晚(17日)上演的「幻彩詠香江」已告取消。 考評局公布，由於天氣惡劣，今日(17日)上午及下午舉行的澳洲聯邦舞蹈教師協會(CSTD)考試，以及ABRSM文憑考試和術科考試將會改期。有關安排將由相關考試機構於日內公布。

運輸署駕駛考試中心及筆試中心暫停服務 運輸署宣布，位於金鐘、長沙灣、觀塘及沙田的牌照事務處、公共車輛分組、過境服務分組、車輛檢驗中心、駕駛考試排期事務處、駕駛考試中心和筆試中心會暫停服務。 已預約於今日上午進行駕駛考試及車輛檢驗取消，考生將獲個別通知另訂的考試日期。如八號烈風或暴風信號於上午11時半仍然生效，則全日駕駛考試及車輛檢驗取消。 已預約於今日上午進行的車輛檢驗將會取消。如八號烈風或暴風信號於上午十一時三十分仍然生效，則全日車輛檢驗將會取消。已預約車輛檢驗服務的市民，請於車輛檢驗中心重開後，重新辦理車輛檢驗預約。