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2023-07-17 15:58:00

颱風泰利｜港鐵逐步加密班次　城巴4時半起九巴5時起陸續恢復服務　新渡輪本地航線及港九小輪逐步復航 (持續更新)

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颱風泰利襲港，多項公共交通工具服務暫停，機場快綫市區預辦登機服務截止時間改為起飛前2小時。(資料圖片)

颱風泰利襲港，多項公共交通工具服務暫停，機場快綫市區預辦登機服務截止時間改為起飛前2小時。(資料圖片)

【15:10更新】8號東南烈風或暴風信號現正生效，天文台表示，會在下午420分改發三號強風信號。隨著颱風「泰利」離開本港，本港海陸交通正逐步回復正常，本報將不斷更新最新交通消息。

▼颱風泰利襲港機場及市區情況▼

泰利風球襲港的早上機場實況。（林俊源攝） 泰利風球襲港的早上機場實況。（林俊源攝） 颱風泰利｜機管局：至今16航班取消6班延誤 估計逾千乘客受影響

港鐵巴士3號信號後恢復服務

港鐵指，鐵路服務班次會逐步加密，以應付增加的乘客量；港鐵巴士亦將於三號信號發出後恢復服務。高速鐵路(香港段)服務維持正常。至於市區預辦登機服務的截止時間，維持飛機起飛前的120分鐘，直至市區預辦登機服務於下午3時完結爲止。

港鐵服務將逐步加密到以下班次：

荃灣綫  5 分鐘一班
觀塘綫  5 分鐘一班
港島綫  5 分鐘一班
南港島綫  5 分鐘一班

將軍澳綫
北角站 – 寳琳站：5 分鐘一班
調景嶺站 – 康城站：10 分鐘一班

東涌綫  7 分鐘一班
迪士尼綫  10 分鐘一班
機場快綫  10 分鐘一班

東鐵綫    
金鐘站 – 羅湖站：4 – 8 分鐘一班
金鐘站 – 落馬洲站：12 分鐘一班

屯馬綫  6 分鐘一班
輕鐵  5 – 18 分鐘一班
港鐵巴士 5 – 15分鐘一班

八號風球巿民無懼風浪到海灘玩樂

颱風泰利｜八號風球巿民無懼風浪到海灘玩樂。（陳奕釗攝） 颱風泰利｜八號風球巿民無懼風浪到海灘玩樂。（陳奕釗攝） 颱風泰利｜八號風球巿民無懼風浪到海灘玩樂。（陳奕釗攝） 颱風泰利｜八號風球巿民無懼風浪到海灘玩樂。（陳奕釗攝） 颱風泰利｜八號風球巿民無懼風浪到海灘玩樂。（陳奕釗攝） 颱風泰利｜八號風球巿民無懼風浪到海灘玩樂。（陳奕釗攝）

新渡輪及港九小輪逐步復航

新渡輪本地航線將由下午530分後開始逐步恢復。

港九小輪宣布，轄下多條航線，包括來往中環至榕樹灣、來往中環至索罟灣、來往中環至坪洲，以及來往坪洲至喜靈洲將在下午5時20分後逐步恢復服務。

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多條渡輪航線逐步恢復服務。(資料圖片) 港九小輪渡輪服務復航。(港九小輪提供)
巴士大部分日間路線暫停服務。(資料圖片)

巴士大部分日間路線暫停服務。(資料圖片)

九巴：下午5時起陸續恢復服務

因應天文台即將改發3號強風信號，九巴及龍運將於下午5時起陸續恢復服務，而以下路線或特別班次將有臨時安排︰

九巴暫停服務路線︰

市區︰

2P3X5P5R5X6P6X15X16X24（經九龍灣特別班）、26X224XX6C

新界西︰

35X36X38B38P40A43C58P59A61P64P69C234C234D242X251C252X258P258X259X260C261X263A263B263C267X268A268B268P269P269S269X276C

新界東︰

40E43P46P46S48P49P73D73P74E74F74P75X（不經橫頭磡特別班）、82C82D82P83S85B86S87E87S9093P969798（特別班由將軍澳工業邨往牛頭角站）、98A（特別班由牛頭角站往坑口北）、98E98P98S270B（深水埗開出特別班）、270C271B271X272E272P272S273S274P277A277P281E281M285A286M287D290B290E291P296P298C298XT270T277X89D

過海路線︰

101X102P106P107P111P118P182X307P373601P603A603P606X613A619X621641673A678680X681P690S900905A907C934A935936A948E960A960B960C960P960S960X968X978A980X981P982X985P960P968

改道行駛︰

13X（所有班次改經麗晶花園及啟業）

龍運暫停服務路線︰

E36PE36SE37CE42CE42PE43R8R33R42

城巴：下午4時30分起陸續恢復服務

城巴宣布，大部分日間路線將於下午4時30分起陸續恢復服務，但部分路線因為路面情況或屬特別路線仍暫停服務。

港珠澳大橋穿梭巴士「金巴」宣布，「金巴」由凌晨1時起暫停營運服務，恢復時間另行通知，已購買停運班次車票的旅客，將可免費辦理退票手續。提供港澳跨境直通巴士服務的港澳一號表示，香港開出的班次將會暫停服務至中午12時；澳門往香港的班次，在下午3時前，亦會暫停服務。公司表示，持有今日受影響班次的乘客，可於八號熱帶氣旋警告取消後，前往各車站票務處安排退票或改票。

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▼8號風球要求員工WFH是否合法？▼

8號風球要求員工WFH是否合法？勞工處指引如下。（AM730製圖） 8號風球要求員工WFH是否合法？勞工處指引如下。（AM730製圖） 8號風球要求員工WFH是否合法？勞工處指引如下。（AM730製圖） 8號風球要求員工WFH是否合法？勞工處指引如下。（AM730製圖） 8號風球要求員工WFH是否合法？勞工處指引如下。（AM730製圖） 8號風球要求員工WFH是否合法？勞工處指引如下。（AM730製圖）
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