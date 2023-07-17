颱風泰利｜港鐵逐步加密班次　城巴4時半起九巴5時起陸續恢復服務　新渡輪本地航線及港九小輪逐步復航 (持續更新)

港鐵指，鐵路服務班次會逐步加密，以應付增加的乘客量；港鐵巴士亦將於三號信號發出後恢復服務。高速鐵路(香港段)服務維持正常。至於市區預辦登機服務的截止時間，維持飛機起飛前的120分鐘，直至市區預辦登機服務於下午3時完結爲止。

港九小輪宣布，轄下多條航線，包括來往中環至榕樹灣、來往中環至索罟灣、來往中環至坪洲，以及來往坪洲至喜靈洲將在下午5時20分後逐步恢復服務。

九巴：下午5時起陸續恢復服務

因應天文台即將改發3號強風信號，九巴及龍運將於下午5時起陸續恢復服務，而以下路線或特別班次將有臨時安排︰

九巴暫停服務路線︰

市區︰

2P、3X、5P、5R、5X、6P、6X、15X、16X、24（經九龍灣特別班）、26X、224X、X6C

新界西︰

35X、36X、38B、38P、40A、43C、58P、59A、61P、64P、69C、234C、234D、242X、251C、252X、258P、258X、259X、260C、261X、263A、263B、263C、267X、268A、268B、268P、269P、269S、269X、276C

新界東︰

40E、43P、46P、46S、48P、49P、73D、73P、74E、74F、74P、75X（不經橫頭磡特別班）、82C、82D、82P、83S、85B、86S、87E、87S、90、93P、96、97、98（特別班由將軍澳工業邨往牛頭角站）、98A（特別班由牛頭角站往坑口北）、98E、98P、98S、270B（深水埗開出特別班）、270C、271B、271X、272E、272P、272S、273S、274P、277A、277P、281E、281M、285A、286M、287D、290B、290E、291P、296P、298C、298X、T270、T277、X89D

過海路線︰

101X、102P、106P、107P、111P、118P、182X、307P、373、601P、603A、603P、606X、613A、619X、621、641、673A、678、680X、681P、690S、900、905A、907C、934A、935、936A、948E、960A、960B、960C、960P、960S、960X、968X、978A、980X、981P、982X、985、P960、P968

改道行駛︰

13X（所有班次改經麗晶花園及啟業）

龍運暫停服務路線︰

E36P、E36S、E37C、E42C、E42P、E43、R8、R33、R42

城巴：下午4時30分起 陸續恢復服務

城巴宣布，大部分日間路線將於下午4時30分起陸續恢復服務，但部分路線因為路面情況或屬特別路線仍暫停服務。

港珠澳大橋穿梭巴士「金巴」宣布，「金巴」由凌晨1時起暫停營運服務，恢復時間另行通知，已購買停運班次車票的旅客，將可免費辦理退票手續。提供港澳跨境直通巴士服務的港澳一號表示，香港開出的班次將會暫停服務至中午12時；澳門往香港的班次，在下午3時前，亦會暫停服務。公司表示，持有今日受影響班次的乘客，可於八號熱帶氣旋警告取消後，前往各車站票務處安排退票或改票。