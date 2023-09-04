颱風海葵｜一號風球生效　天文台：明早5時前改發更高信號機會不大 (更新)

天文台指，雖然海葵會在廣東內陸逐漸靠近珠江口一帶，但預料珠江口的風力，包括離岸及高地，未來一兩日最高只達強風程度。現時海面有湧浪，市民應遠離岸邊，停止所有水上活動。與海葵相關的雨帶會在未來2、3日影響廣東沿岸地區。

颱風海葵｜ 一號信號料今大部分時間維持

【07:55更新】一號戒備信號現正生效，天文台預料會在今日大部分時間維持。天文台表示，按照現時預測路徑，海葵會在今日橫過台灣海峽，並與香港維持超過400公里距離。一號戒備信號會在今日大部分時間維持。預料海葵會在明日於廣東東部至福建南部沿岸登陸，隨後較大可能移入廣東東部內陸並逐漸減弱，但路徑存在變數。是否需要改發更高熱帶氣旋警告信號，需視乎海葵的強度變化及與珠江口的距離。

市區最高氣溫約 34 度 新界再高一兩度

酷熱天氣警告現正生效。天文台指，本港地區今日天氣預測大致天晴。日間酷熱，市區最高氣溫約34度，新界再高一兩度。稍後局部地區有驟雨。吹和緩北至西北風，稍後離岸風勢間中清勁。海有湧浪。展望未來一兩日有幾陣驟雨，離岸及高地風勢較大。