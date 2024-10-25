颱風潭美｜一號風球至少維持至下午6時　日間普遍風力不會顯著增強 (持續更新)

【09:45更新】天文台於凌晨1時40分發出一號戒備信號。天文台表示，潭美今早穩定地向偏西方向移動。預料潭美今日日間大部分時間會與本港保持約600公里以上距離，在潭美與東北季候風的共同影響下，本港離岸及高地間中吹強風，但由於主要吹偏北風，受地形屏蔽影響，今日日間本港普遍風力不會顯著增強。一號戒備信號會至少維持下午6時，而隨後是否需要發出三號強風信號，要視乎潭美與本港的距離及本地風力變化。

本港風力料星期日稍後有所減弱

按照現時預測，潭美會逐漸移向海南島一帶，本港風力會在星期日稍後有所減弱，但隨後潭美的移動路徑及強度存在變數，有機會在下周初於海南島附近徘徊，甚至轉向偏東方向再次橫過南海中北部，但預料潭美屆時有所減弱，並與本港保持相當距離。天文台會密切監測潭美的動向，評估是否需要繼續維持熱帶氣旋警告信號。