颱風潭美｜一號風球至少維持至明早6時　普遍風力不會顯著增強 (持續更新)

【15:45更新】天文台指，過去數小時潭美穩定向西北偏西方向移動。在潭美與東北季候風的共同影響下，本港離岸及高地間中吹強風，但由於主要吹偏北風，受地形屏蔽影響，本港今晚及明日初時普遍風力不會顯著增強。一號戒備信號會至少維持至明日（10月26日）早上6時。 預料潭美明早在香港以南約500公里掠過，但隨著潭美逐漸移向本港西南面，本港明日稍後會轉吹偏東風，原先受屏蔽的地區可能會變得當風。而與潭美相關的雨帶亦會逐漸影響廣東沿岸。天文台會視乎潭美相關的強風區與珠江口的距離，以及本地風力變化，評估是否需要在明日日間改發三號強風信號。

按照現時預測，潭美會逐漸移向海南島以南海域，本港風力會在星期日稍後減弱。隨後潭美的移動路徑及強度存在變數，有機會在下週初於海南島以南海域徘徊，甚至轉向偏東方向再次橫過南海中北部，但預料潭美屆時有所減弱，並與本港保持相當距離。天文台會密切監測潭美的動向，評估是否需要維持熱帶氣旋警告信號。 【11:45更新】天文台於凌晨1時40分發出一號戒備信號。天文台表示，潭美今早穩定地向偏西方向移動，預料潭美今日日間大部分時間會與本港保持約600公里以上距離，在潭美與東北季候風的共同影響下，本港離岸及高地間中吹強風，但由於主要吹偏北風，受地形屏蔽影響，今日日間本港普遍風力不會顯著增強。一號戒備信號會至少維持下午6時，而隨後是否需要發出三號強風信號，要視乎潭美與本港的距離及本地風力變化。

本港風力料星期日稍後有所減弱 按照現時預測，潭美會逐漸移向海南島以南海域，本港風力會在星期日稍後有所減弱，但隨後潭美的移動路徑及強度存在變數，有機會在下週初於海南島以南海域徘徊，甚至轉向偏東方向再次橫過南海中北部，但預料潭美屆時有所減弱，並與本港保持相當距離。天文台會密切監測潭美的動向，評估是否需要繼續維持熱帶氣旋警告信號。

紅色火災警告現正生效。本港地區今日天氣預測大致天晴。初時非常乾燥。日間最高氣溫約29度。晚上漸轉多雲及有一兩陣驟雨。吹和緩至清勁北風，離岸及高地間中吹強風。海有湧浪。

天文台展望明日及星期日初時風勢頗大及有幾陣驟雨，海有湧浪。星期日稍後風勢逐漸減弱。星期一仍有幾陣驟雨。天文台指，熱帶氣旋潭美會在未來一兩日橫過南海中北部並逐漸增強，移向海南島一帶。同時，東北季候風會繼續影響華南。受東北季候風及潭美的共同影響，華南沿岸風勢頗大，漸轉多雲及有幾陣驟雨。隨後潭美的移動路徑及強度存在變數，有機會在下周初於海南島附近徘徊，甚至轉向偏東方向再次橫過南海中北部。受高空擾動及潭美影響，華南西部沿岸有幾陣驟雨。預料一股乾燥的東北季候風補充會在下周中期影響華南，該區早晚稍涼，日夜溫差較大。