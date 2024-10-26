颱風潭美｜天文台：三號風球至少維持至今晚10時

在潭美與東北季候風的共同影響下，其強風區正逐漸影響珠江口一帶。而隨著今日漸轉吹偏東風，原先受屏蔽的地區會變得當風，本港風勢將會增強及有幾陣狂風驟雨。海面有大浪及湧浪，市民應遠離岸邊及停止所有水上活動。隨著潭美遠離，今晚至明早本港風力會逐漸減弱，屆時天文台會考慮改發一號戒備信號。

廠商會宣布為確保入場市民和參展商的安全，在葵涌運動場舉辦的美食嘉年華今早暫停開放。如三號強風信號於今日下午1時前除下，嘉年華將於警告信號除下的3小時後開放。倘若三號強風信號於今日下午1時後除下，嘉年華將全日關閉，並順延至明日如常開放。廠商會正與康文署商討延長展期。

香港迪士尼樂園宣布今日開放作有限度運作，樂園戶外遊樂設施會暫停運作，並將於改發一號戒備信號後陸續恢復。賓客可向演藝人員查詢表演節目場次及遊樂設施開放的最新安排。迪欣湖活動中心照常開放，但腳踏船及腳踏遊覽車租賃服務或會因惡劣天氣情況而暫停。昂坪360宣布今早暫停纜車服務，將於天氣好轉後盡快恢復服務。政府則宣布取消今晚上演的「幻彩詠香江」國慶特別版。至於中環海濱的美酒佳餚巡禮將如期舉行，會場內的維港廊暫停開放，直至另行通知。

運輸署表示翠華船務、富裕小輪及坪洲街渡的多條渡輪或街渡渡輪服務已作調整。翠華船務方面，馬料水-東平洲、來往馬料水-塔門、香港仔/赤柱-蒲台島、西貢-滘西村/糧船灣的服務暫停。富裕小輪由屯門至大澳的尾班船已於早上9時開出，由大澳至屯門的尾班船在早上11時開出。坪洲街渡的愉景灣至梅窩的尾班船在上午10時45分開出；由梅窩至愉景灣的尾班船，就在早上11時15分開出。

社會福利署宣布，通常於星期六運作的幼兒中心、提供課餘託管服務的中心、長者服務中心及包括庇護工場、綜合職業康復服務中心、綜合職業訓練中心及展能中心在內的日間康復服務單位，在其正常辦公時間內會繼續開放。市民如有需要，可以聯絡有關中心，安排子女或家人安全回家。