颱風潭美｜天文台：今晚10時至明早4時之間發出一號信號(更新)

【12:00更新】天文台指，根據現時預測，熱帶氣旋潭美會在今晚(24日)至明早(25日)進入本港800公里範圍，天文台會在今晚10時至明早4時之間發出一號戒備信號。
評估周五稍後至周六初時改發三號
天文台預料潭美會逐漸移向海南島一帶，而東北季候風會同時影響華南，在潭美與東北季候風的共同影響下，星期五及周末期間華南沿岸風勢頗大，漸轉多雲及有幾陣驟雨。天文台會視乎潭美的動向及本地風力變化，評估是否需要於星期五稍後至星期六初時改發三號強風信號。
下周初疑「回馬槍」再橫過南海
潭美隨後的移動路徑存在變數，有機會在下周初於海南島附近徘徊甚至轉向偏東方向再次橫過南海中北部，但會逐漸減弱。市民請留意天文台的最新天氣預測。
打風潭美｜今早錄22度 入秋以來最涼
【08:03更新】紅色火災危險警告和強烈季候風信號現正生效。天文台發出特別天氣提示，指根據現時預測，熱帶氣旋潭美會在今晚至明日早上進入本港800公里範圍，天文台屆時會發出一號戒備信號。預料潭美會向西移動並逐漸增強，大致移向海南島一帶。同時，一股東北季候風補充會在接近週末抵達華南。在潭美與東北季候風的共同影響下，星期五及週末期間華南沿岸風勢頗大，漸轉多雲及有幾陣驟雨。視乎潭美的動向及本地風力變化，天文台會評估是否需要改發三號強風信號。隨後潭美的移動路徑及強度存在變數，有機會在下周初於海南島附近徘徊。市民請留意天文台的最新天氣預測。
天文台表示，一股達強風程度的東北季候風正影響華南沿岸地區。本港今早天氣稍涼。截至上午6時，天文台錄得最低氣溫22度，是今年入秋以來的最低紀錄，而新界普遍再低一兩度。本港地區今日天氣預測大致天晴。早上天氣稍涼。日間非常乾燥，最高氣溫約29度。吹清勁北風，初時離岸及高地吹強風。
天文台展望星期五及週末期間風勢頗大，漸轉多雲及有幾陣驟雨，海有湧浪。天文台指，一股乾燥的東北季候風會在今日繼續影響華南，該區普遍晴朗，早晚顯著較涼，日夜溫差頗大。同時，熱帶氣旋潭美會橫過呂宋，隨後橫過南海中北部並逐漸增強，移向海南島一帶。而一股東北季候風補充會在接近週末抵達華南。