颱風潭美｜天文台：今晚10時至明早4時之間發出一號信號(更新)

今早錄得入秋以來最低氣溫紀錄22度，新界普遍再低一兩度。(吳康琦攝)

【12:00更新】天文台指，根據現時預測，熱帶氣旋潭美會在今晚(24日)至明早(25日)進入本港800公里範圍，天文台會在今晚10時至明早4時之間發出一號戒備信號。

評估周五稍後至周六初時改發三號

天文台預料潭美會逐漸移向海南島一帶，而東北季候風會同時影響華南，在潭美與東北季候風的共同影響下，星期五及周末期間華南沿岸風勢頗大，漸轉多雲及有幾陣驟雨。天文台會視乎潭美的動向及本地風力變化，評估是否需要於星期五稍後至星期六初時改發三號強風信號。

下周初疑「回馬槍」再橫過南海

潭美隨後的移動路徑存在變數，有機會在下周初於海南島附近徘徊甚至轉向偏東方向再次橫過南海中北部，但會逐漸減弱。市民請留意天文台的最新天氣預測。