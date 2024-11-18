颱風萬宜｜一號風球至少維持至下午6時　明起一連4日氣溫跌穿20度

天文台在今早(18日)6時40分發出一號戒備信號，並會至少維持至下午6時。天文台表示，按照現時預測，萬宜今日(18日)仍與本港保持約400公里或以上的距離，預料本港日間尚未普遍吹強風。

颱風萬宜｜最快今晚發3號風球 今明兩日天文大潮

在過去數小數，萬宜稍為減弱，惟天文台料隨著萬宜靠近華南沿岸，加上與東北季候風的共同影響，明日(19日)廣東沿岸風勢將逐漸增強。天文台會視乎萬宜與珠江口的距離、其減弱程度及本地風力變化，評估今晚至明日初時是否需要發出三號強風信號。

此外，天文台指今明兩日正值天文大潮，加上受東北季候風及萬宜的共同影響，水位在晚間漲潮時會升得特別高。預料維多利亞港的海水高度會在今晚至明日凌晨上漲至海圖基準面以上約3米，而大澳則上漲至海圖基準面以上約3.3米。個別沿岸低窪地區可能出現輕微水浸，市民請採取適當預防措施。