颱風萬宜｜一號風球至少維持至晚上10時　受天文大潮等影響料今晚多區輕微水浸

一號戒備信號現正生效。天文台表示，過去數小時，萬宜繼續以偏西方向橫過南海北部並減弱。現時萬宜最接近本港，在香港以南約400公里內掠過。與其相關的雨帶正影響廣東沿岸，預料本港今日雨勢有時較為頻密。受萬宜及東北季候風的共同影響，本港今日離岸及高地間中吹偏北強風，一號戒備信號會至少維持至晚上10時。受天文大潮、東北季候風及萬宜的共同影響，預料香港沿岸水位在今晚10時至午夜時分會升得比平常高，維多利亞港的海水高度會上漲至海圖基準面以上接近3米，而大澳的海水高度則會上漲至海圖基準面以上約3.1米。個別沿岸低窪地區可能出現輕微水浸，天文台呼籲市民請採取適當預防措施。
本港地區今日天氣預測多雲，有幾陣雨，雨勢有時較為頻密。天氣顯著較涼，日間氣溫徘徊在20度左右。吹和緩至清勁北至東北風，離岸及高地間中吹強風。海有湧浪。天文台展望明日間中有雨，天氣仍然較涼。星期四風勢緩和。本周後期天色較為明朗，日間氣溫稍為回升。
天文台指，東北季候風會在未來兩三日影響華南沿岸。而熱帶氣旋萬宜會在今明兩日橫過南海北部，大致移向海南島以南一帶並逐漸減弱。受萬宜及東北季候風的共同影響，今明兩日廣東沿岸及南海北部風勢頗大及有雨，天氣顯著較涼，海有湧浪。隨著萬宜遠離沿岸地區及逐漸消散，本周後期該區驟雨減少，天色漸轉明朗，日間氣溫稍為回升。預料另一股達強風程度的東北季候風會在週末期間影響廣東沿岸，該區風勢頗大。