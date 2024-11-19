颱風萬宜｜一號風球至少維持至晚上10時　天文台今早錄入秋最低氣溫

【10:15更新】天文台發出特別天氣提示，指受東北季候風及與熱帶氣旋萬宜相關的雨帶影響，本港今早天氣顯著較涼。截至上午10時，天文台錄得最低氣溫19.4度，是今年入秋以來的最低紀錄。

【08:00更新】一號戒備信號現正生效。天文台表示，過去數小時，萬宜繼續以偏西方向橫過南海北部並減弱。現時萬宜最接近本港，在香港以南約400公里內掠過。與其相關的雨帶正影響廣東沿岸，預料本港今日雨勢有時較為頻密。受萬宜及東北季候風的共同影響，本港今日離岸及高地間中吹偏北強風，一號戒備信號會至少維持至晚上10時。受天文大潮、東北季候風及萬宜的共同影響，預料香港沿岸水位在今晚10時至午夜時分會升得比平常高，維多利亞港的海水高度會上漲至海圖基準面以上接近3米，而大澳的海水高度則會上漲至海圖基準面以上約3.1米。個別沿岸低窪地區可能出現輕微水浸，天文台呼籲市民請採取適當預防措施。