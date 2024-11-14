颱風萬宜｜下周又打風？周二料逼港400公里　勢創11月最多風球紀錄

真是一「風」未平，一「風」又起！隨著熱帶氣旋桃芝剛剛離開，天文台公布將有另一個熱帶氣旋進入南海。根據天文台最新的預測路徑圖，「萬宜」將於下周一(18日)以颱風級別進入本港800公里範圍，並在下周二(19日)早上逼近本港400公里範圍，預料「萬宜」的中心附近最高持續風速可達每小時130公里。如果萬宜在進入800公里範圍後，天文台發出一號信號，則本港將因「銀杏」、「桃芝」及「萬宜」，共同創下11月掛風球次數最多的紀錄。

「萬宜」下周一闖港800公里 周三氣溫「2字頭」 天文台表示，位於西北太平洋的熱帶氣旋「萬宜」將在下周初進入南海中北部。同時，一股達到強風程度的東北季候風也將在下周初抵達華南沿岸。受「萬宜」及東北季候風的共同影響，華南沿岸及南海北部的風勢將頗大，下周中期該區天氣顯著轉涼，並可能有幾陣雨。

根據天文台未來九天的天氣預測，本港下周一大致多雲，初時有一兩陣驟雨，吹東北風4至5級，離岸及高地間中6級，氣溫介乎23至26度；周二將吹北至東北風4至5級，離岸間中6級，大致多雲，有幾陣雨，氣溫亦開始轉涼，介乎21至24度；而下周三最低氣溫更會跌至20度，吹北至東北風4至5級，離岸間中6級，大致多雲，仍有幾陣雨。