颱風萬宜｜下周又打風？周二料逼港400公里　天文台：11月「四旋共舞」自1961年來首次(更新)

真是一「風」未平，一「風」又起！隨著熱帶氣旋桃芝剛剛離開，天文台公布將有另一個熱帶氣旋進入南海。根據天文台最新的預測路徑圖，「萬宜」將於下周一(18日)以颱風級別進入本港800公里範圍，並在下周二(19日)早上逼近本港400公里範圍，預料「萬宜」的中心附近最高持續風速可達每小時130公里。如果萬宜在進入800公里範圍後，天文台發出一號信號，則本港將因「銀杏」、「桃芝」及「萬宜」，共同創下11月掛風球次數最多的紀錄。 另外，天文台今(14日)在最新一篇「天氣隨筆」中，以《「風」盛的11月》為題，表示現時除了「銀杏」和「桃芝」，「萬宜」及「天兔」亦在遠處伺機而動。根據天文台紀錄，這是自1961年以來，西北太平洋及南海首次在11月同時出現四個熱帶氣旋，形容為「四旋共舞」。

「萬宜」下周一闖港800公里 周三氣溫「2字頭」 天文台表示，位於西北太平洋的熱帶氣旋「萬宜」將在下周初進入南海中北部。同時，一股達到強風程度的東北季候風也將在下周初抵達華南沿岸。受「萬宜」及東北季候風的共同影響，華南沿岸及南海北部的風勢將頗大，下周中期該區天氣顯著轉涼，並可能有幾陣雨。 根據天文台未來九天的天氣預測，本港下周一大致多雲，初時有一兩陣驟雨，吹東北風4至5級，離岸及高地間中6級，氣溫介乎23至26度；周二將吹北至東北風4至5級，離岸間中6級，大致多雲，有幾陣雨，氣溫亦開始轉涼，介乎21至24度；而下周三最低氣溫更會跌至20度，吹北至東北風4至5級，離岸間中6級，大致多雲，仍有幾陣雨。

天文台： 自1961年以來首次「四旋共舞」 天文台在最新一篇「天氣隨筆」中解釋，初步分析顯示，今年11月上旬副熱帶高壓脊較強，位置偏北且向西伸展，並未覆蓋西北太平洋熱帶氣旋形成區域。適合的大氣條件使熱帶氣旋在高壓脊南側輻合帶形成。4個熱帶氣旋環流較小且保持距離(超過10至15經度)，提供發展空間。強大的高壓脊使這些氣旋採取偏西路徑，避開較涼海水和強風切變，導致西北太平洋及南海同時出現4個熱帶氣旋。 天文台提到，截至11月14日，「銀杏」及「桃芝」受副熱帶高壓脊南側的引導氣流影響而進入南海北部。由於11月上旬影響廣東沿岸及南海北部的東北季候風偏弱，以及南海水溫普遍仍然溫暖(26度或以上)，「銀杏」及「桃芝」可以維持一定強度接近廣東沿岸，令天文台需要發出熱帶氣旋警告信號。

隨著「桃芝」在11月14日逐漸遠離本港及減弱，天文台預料位於呂宋附近的「天兔」會在14日至15日期間橫過呂宋海峽，大致移向台灣南部並逐漸減弱，隨後轉向東北方向移動，移向琉球群島一帶，至於位於西北太平洋的「萬宜」會在下周初進入南海中北部，受其與東北季候風的共同影響，華南沿岸及南海北部風勢頗大。綜合而論，今年11月，西北太平洋及南海曾同時出現4個熱帶氣旋：「銀杏」、「桃芝」、「萬宜」及「天兔」，是1961年以來首次。