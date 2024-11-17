颱風萬宜｜今晚午夜前後進入本港800公里範圍 天文台明早掛一號波 氣溫顯著下降

踏入十一月，颱風依然接連不斷。繼上周「桃芝」襲港，今周又迎來「萬宜」。天文台表示，一股達強風程度的東北季候風會在今日(17日)稍後逐漸影響華南沿岸，屆時天文台會視乎本地風力變化考慮發出強烈季候風信號。同時，按照現時預測，熱帶氣旋萬宜將於今晚午夜前後進入本港800公里範圍，天文台會在明早（18日）6時至9時之間發出一號戒備信號。預料萬宜會逐漸減弱，但隨著萬宜靠近廣東沿岸，及與東北季候風的共同影響下，星期二（11月19日）該區風勢頗大。是否需要在星期一晚至星期二初時發出更高的熱帶氣旋警告信號需視乎萬宜與珠江口的距離、其強度轉變以及本地的風力變化。
料周一晚及周二晚海水高度普遍再升高約0.3米
此外，未來兩三日正值天文大潮，水位在晚間漲潮時會升得特別高。加上受東北季候風及萬宜的共同影響，預料星期一晚及星期二晚海水高度普遍會比天文大潮再升高約0.3米。個別沿岸低窪地區可能出現輕微水浸。市民請採取適當預防措施。
周三周四最低18度
天文台預測，今日大致多雲，有幾陣驟雨。下午部分時間天色明朗。吹和緩東至東北風，晚上離岸達強風程度。
已是11月，但本港依然炎熱，而今周氣溫將顯著下降。天文台預測，本周初至周中連日有雨，且氣溫逐步下降。明日日間短暫時間有陽光，稍後有幾陣雨，晚上氣溫顯著下降。周二氣溫降至最低19度，周三及周四進一步降至最低18度。周末天氣稍為好轉，日間短暫時間有陽光。