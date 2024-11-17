颱風萬宜｜今晚午夜前後進入本港800公里範圍 天文台明早掛一號波 氣溫顯著下降

踏入十一月，颱風依然接連不斷。繼上周「桃芝」襲港，今周又迎來「萬宜」。天文台表示，一股達強風程度的東北季候風會在今日(17日)稍後逐漸影響華南沿岸，屆時天文台會視乎本地風力變化考慮發出強烈季候風信號。同時，按照現時預測，熱帶氣旋萬宜將於今晚午夜前後進入本港800公里範圍，天文台會在明早（18日）6時至9時之間發出一號戒備信號。預料萬宜會逐漸減弱，但隨著萬宜靠近廣東沿岸，及與東北季候風的共同影響下，星期二（11月19日）該區風勢頗大。是否需要在星期一晚至星期二初時發出更高的熱帶氣旋警告信號需視乎萬宜與珠江口的距離、其強度轉變以及本地的風力變化。