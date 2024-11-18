颱風萬宜｜城門河大澳開始水浸　天文台：晚間漲潮水位升得特別高 (多圖)

熱帶氣旋萬宜正靠近香港，一號戒備信號現正生效。香港天文台指出，今明兩日正值天文大潮，加上受東北季候風和萬宜的共同影響，水位在晚間漲潮時會升得特別高。沙田城門河水位在晚上上升，一段單車徑、行人路和行人隧道出現水浸情況。

毗連沙田海及吐露港的城門河，河道水位易受風暴潮、季候風及天文大潮影響，渠務處設置的「防洪智慧系統」已向市民發出警報。天文台資料顯示，晚上10時25分大埔滘的潮水高度達海圖基準面以上3.52米。另外，大澳晚上的水位亦明顯上升，晚上10時40分潮水高度達海圖基準面以上3.27米。

天文台表示，鰂魚涌和大澳的水位在晚上6時至7時許已比正常潮水升高約0.3米，海水高度仍繼續上升。受東北季候風及萬宜的共同影響，水位在晚間漲潮時會升得特別高，預料晚上10時至午夜之間，維多利亞港和大澳的海水高度，會分別上漲至海圖基準面以上約3米和3.3米，個別沿岸低窪地區更可能出現輕微水浸。

大澳緊急事故協調中心已啟用

離島民政事務處表示，今晚7時啟動跨部門成立、設於大澳鄉事委員會辦事處的緊急事故協調中心，協調疏散、救援及緊急支援的工作，並同時開放分別設於大澳鄉事委員會辦事處和龍田商場地下的香港基督教女青年會大澳社區工作辦事處的臨時庇護中心、龍田臨時收容中心，予有需要的居民暫時使用。民政處呼籲，大澳低窪地區的居民應在水浸來臨前，到安全的地方暫避。