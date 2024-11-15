颱風萬宜｜天文台料最快下周一掛一號風球　周三降至19度或以下(更新)

【16:25更新】一「風」未平，一「風」又起！繼「銀杏」和「桃芝」之後，另一股熱帶氣旋「萬宜」可能將襲港。天文台發特別天氣提示，一股達強風程度的東北季候風會在星期日（11月17日）稍後抵達華南沿岸，屆時天文台會視乎本地風力變化考慮發出強烈季候風信號。
萬宜最快周日晚闖港800公里範圍
天文台預料熱帶氣旋萬宜會於周日(17日)晚至下周一(18日)初時進入本港800公里範圍，並逐漸靠近華南沿岸，在東北季候風及「萬宜」的共同影響下，下周一(18日)及周二(19日)該區風勢逐漸增強，天文台屆時會發出熱帶氣旋警告信號。
在下午4時，「萬宜」集結在馬尼拉之東南偏東約1080公里，預料向西北偏西移動，時速約26公里，移向菲律賓以東海域，並繼續增強。
下周天文大潮致低窪地輕微水浸
另外，天文台預料下周本港氣溫逐步下降，中期會有幾陣雨，最低氣溫降至19度或以下，呼籲市民留意天文台最新預測。此外，下周初正值天文大潮，水位在晚間漲潮時會升得特別高，個別沿岸低窪地區可能出現輕微水浸，預料下周一及周二受東北季候風及萬宜的共同影響，海水高度普遍會比天文大潮再升高約0.3米。
「桃芝」遠離所有風球除下 「天兔」已進入本港800公里
【07:53更新】天文台在凌晨1時20分取消所有熱帶氣旋警告信號。繼熱帶氣旋「桃芝」為本港帶來有紀錄以來最遲八號風球後，天文台表示，另一個熱帶氣旋「天兔」已進入本港800公里範圍內並會在今早橫過呂宋海峽，大致移向台灣南部。預料天兔會與香港保持超過500公里距離，對本港直接威脅的機會不大。隨後天兔會轉往東北方向移向琉球群島一帶並逐漸減弱。
天文台表示，熱帶低氣壓桃芝已減弱為低壓區，與其殘餘相關的驟雨正影響珠江口一帶。本港方面，今早多處地區錄得超過10毫米雨量。在上午６時，颱風天兔集結在高雄以南約310公里，預料向西北偏北移動，時速約14公里，橫過呂宋海峽一帶。 同時，強烈熱帶風暴「萬宜」集結在馬尼拉之東南偏東約1,320公里，預料向西北偏西移動，時速約28公里，大致移向菲律賓以東海域。