颱風萬宜｜天文台料最快下周一掛一號風球　周三降至19度或以下(更新)

【16:25更新】一「風」未平，一「風」又起！繼「銀杏」和「桃芝」之後，另一股熱帶氣旋「萬宜」可能將襲港。天文台發特別天氣提示，一股達強風程度的東北季候風會在星期日（11月17日）稍後抵達華南沿岸，屆時天文台會視乎本地風力變化考慮發出強烈季候風信號。

萬宜最快周日晚闖港800公里範圍

天文台預料熱帶氣旋萬宜會於周日(17日)晚至下周一(18日)初時進入本港800公里範圍，並逐漸靠近華南沿岸，在東北季候風及「萬宜」的共同影響下，下周一(18日)及周二(19日)該區風勢逐漸增強，天文台屆時會發出熱帶氣旋警告信號。