颱風萬宜｜「真面目」驚人曝光！下周初天文大潮夾擊水位漲0.3米　低窪或水浸

現時位於西北太平洋的萬宜在今日已增強為強颱風，從衛星雲圖可清楚見到其風眼。(天文台圖片）

天文台在最新一篇天氣隨筆中表示，現時位於西北太平洋的「萬宜」在今日已增強為強颱風，從衛星雲圖可清楚見到其風眼。預料「萬宜」會在未來一兩日移向呂宋，隨後進入南海中北部，於周日(17日)晚至周一(18日)初時進入本港800公里範圍，並逐漸靠近華南沿岸。一股達強風程度的東北季候風會在星期日稍後抵達華南沿岸，該區的氣溫開始逐步下降。

天文台還表示，下周初適逢天文大潮，晚間漲潮時本港的水位本已較平常漲潮高出約0.5米。再加上由東北季候風和「萬宜」的共同影響所帶來的大風，預計下周一及周二的水位普遍會比正常天文大潮再高出約0.3米，晚間水位普遍將達海圖基準面以上3米左右或稍高。預料最高水位將會出現在下周一晚接近午夜時分。個別沿海低窪地區可能出現輕微水浸，提醒市民請採取適當預防措施。

天文台預料，在東北季候風及萬宜的共同影響下，下周一及周二(19日)該區風勢逐漸增強，天文台屆時會發出熱帶氣旋警告信號。

下周三及周四跌至19度

目前，超強颱風萬宜集結在馬尼拉之東南偏東約640公里，預料向西北偏西移動，時速約22公里，移向呂宋。

根據天文台未來九天的天氣預測，本港下周一大致多雲，初時有一兩陣驟雨，吹東北風4至5級，離岸及高地間中6級，氣溫介乎23至26度；周二將吹北至東北風4至5級，離岸間中6級，大致多雲，有幾陣雨，氣溫亦開始轉涼，介乎21至24度；而下周三和周四最低氣溫更會跌至19度，吹北至東北風4至5級，離岸間中6級，大致多雲，有幾陣雨。

至於本港地區今日(16日)天氣預測大致多雲，有一兩陣驟雨。下午短暫時間有陽光，最高氣溫約28度。吹微風。