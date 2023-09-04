颱風蘇拉離港 多區塌樹冧石屎

超強颱風「蘇拉」襲港，對多區造成不同程度破壞，昨日多區仍有塌樹，彎曲路牌未清理；連日來風大雨大，對舊樓造成更大「壓力」，旺角一小時內兩唐樓石屎剝落，葵涌有護土牆塌下壓傷一隻狗；而多區有大廈的太陽能板在蘇拉襲港期間吹落街，麗港城有一塊約2米乘2米太陽能板卡在大廈外牆未清理。政府亦首次啟動「全政府動員」級別處理颱風襲港善後工作，逾百來自政府不同部門的人員出動提供支援工作。民政及青年事務局長麥美娟說，各部門在動員下分別投入人手，更有效率地協助颱風善後。

蘇拉襲港大雨連場，令不穩石屎結構加速惡化；石籬二邨石華樓外昨早8時半一幅3米乘4米護土牆倒塌，碎塊散落地上，有途經的狗集被砸中下肢受傷，並一度被困。途人報警，警方將狗隻救出，愛護動物協會人員到場為狗檢查，並將其帶走交由獸醫治理。

一小時三處冧石屎

旺角上海街434號一幢唐樓，昨午4時45分簷篷出現石屎剝落，石屎、磚塊散落附近馬路。約40分鐘後，相隔約200米的上海街500號唐樓，近天台角落亦有1.5米乘0.25米的石屎剝落，跌於行人路及馬路。警員到場圍封馬路，通知屋宇署派員到場，無人受傷。差不多同一時間，葵涌大連排道21號四樓停車場一塊石屎剝落，一名工人受傷，清醒送院治理。

政府於2018年推出「可再生能源上網電價計劃」，近年不少大廈及村屋裝設太陽能板，蘇拉襲港期間，發生多宗吹甩太陽能板意外，其中麗港城34座太陽能板疑鬆脫由天台跌落19樓，壓毀晾衣架，至昨日該塊2米乘2米太陽能板仍卡在天井外牆未移走。