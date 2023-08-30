颱風蘇拉｜一號戒備信號生效明午前維持　天文台：明日稍後會改發三號強風信號 (持續更新)

【17:40更新】天文台在下午5時40分發出一號戒備信號，並指按照現時預測路徑，蘇拉會在今晚至明早仍與本港維持超過300公里距離，一號戒備信號會在明日中午前維持。 現時海面有湧浪，天文台呼籲市民應遠離岸邊及停止所有水上活動。隨著蘇拉靠近廣東東部沿岸，該區風勢會逐漸增強，天文台明日稍後會改發三號強風信號，預料蘇拉會在周五(1日)至周六(2日)頗為接近珠江口一帶，本港會有狂風驟雨，風勢進一步增強。隨後蘇拉可能受東北季候風及熱帶氣旋海葵影響，其路徑及強度仍有變數。市民請留意最新天氣預報。

颱風蘇拉｜周五周六或接近珠江口一帶 【16:35更新】澳門氣象局在下午4時30分發出一號風球。在香港，天文台指，熱帶氣旋蘇拉會在今明兩日橫過南海東北部，移向廣東東部沿岸，會在今日黃昏發出一號戒備信號。根據現時預測路徑，蘇拉可能會在周五(1日)至周六(2日)頗為接近珠江口一帶，屆時本港風勢頗大及有狂風驟雨。在下午四時，超強颱風蘇拉集結在高雄以南約240公里，預料向西北偏西移動，時速約15公里，橫過南海東北部。 同時，熱帶風暴海葵集結在沖繩島之東南約980公里，預料向西北移動，時速約22公里，移向琉球群島一帶。 熱帶氣旋蘇拉會在今明兩日橫過南海東北部，並移向廣東東部沿岸。同時，東北季候風會在未來一兩日影響華南。受東北季候風影響，隨後蘇拉的強度及路徑仍存變數，可能登陸廣東，或沿廣東沿岸海域向偏西方向移動。受蘇拉影響，本周後期至周末期間廣東沿岸風勢頗大及有狂風驟雨，海有湧浪。受廣闊低壓槽影響，下周初華南沿岸仍有驟雨。