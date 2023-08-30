颱風蘇拉｜一號戒備信號生效明午前維持　天文台：明日稍後會改發三號強風信號 (持續更新)

【17:40更新】天文台在下午5時40分發出一號戒備信號，並指按照現時預測路徑，蘇拉會在今晚至明早仍與本港維持超過300公里距離，一號戒備信號會在明日中午前維持。
現時海面有湧浪，天文台呼籲市民應遠離岸邊及停止所有水上活動。隨著蘇拉靠近廣東東部沿岸，該區風勢會逐漸增強，天文台明日稍後會改發三號強風信號，預料蘇拉會在周五(1日)至周六(2日)頗為接近珠江口一帶，本港會有狂風驟雨，風勢進一步增強。隨後蘇拉可能受東北季候風及熱帶氣旋海葵影響，其路徑及強度仍有變數。市民請留意最新天氣預報。
颱風蘇拉｜周五周六或接近珠江口一帶
【16:35更新】澳門氣象局在下午4時30分發出一號風球。在香港，天文台指，熱帶氣旋蘇拉會在今明兩日橫過南海東北部，移向廣東東部沿岸，會在今日黃昏發出一號戒備信號。根據現時預測路徑，蘇拉可能會在周五(1日)至周六(2日)頗為接近珠江口一帶，屆時本港風勢頗大及有狂風驟雨。在下午四時，超強颱風蘇拉集結在高雄以南約240公里，預料向西北偏西移動，時速約15公里，橫過南海東北部。 同時，熱帶風暴海葵集結在沖繩島之東南約980公里，預料向西北移動，時速約22公里，移向琉球群島一帶。
熱帶氣旋蘇拉會在今明兩日橫過南海東北部，並移向廣東東部沿岸。同時，東北季候風會在未來一兩日影響華南。受東北季候風影響，隨後蘇拉的強度及路徑仍存變數，可能登陸廣東，或沿廣東沿岸海域向偏西方向移動。受蘇拉影響，本周後期至周末期間廣東沿岸風勢頗大及有狂風驟雨，海有湧浪。受廣闊低壓槽影響，下周初華南沿岸仍有驟雨。
颱風蘇拉｜今日兩日天氣酷熱 市區最高約34度
受蘇拉的外圍下沉氣流影響，未來一兩日廣東地區天氣酷熱。預料與蘇拉相關的驟雨會在本周後期至下周初影響南海北部及廣東沿岸。該區風勢較大，海有湧浪。
本港地區今日天氣方面，部分時間有陽光，天氣酷熱及乾燥，市區最高氣溫約33度，新界再高一兩度。吹和緩偏北風，展望明日部分時間有陽光及酷熱，市區最高氣溫約34度，接近周末風勢較大，亦有幾陣驟雨。