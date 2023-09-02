颱風蘇拉｜中電：尚有700戶供電受影響　風暴造成至少86傷（有片）

中華電力表示，至今日（2日）下午3時，仍有約700個位於不同地區的客戶供電受影響。公司正加派人手協助恢復供電。而政府公布，至今有75名市民在風暴期間受傷送院。 颱風蘇拉登陸並已經遠離香港，中電表示在天文台發出十號颶風信號期間，部份架空電纜及供電設備受到強風及塌樹損毀，引致部份地區曾出現電壓驟降或供電中斷。中華表示在蘇拉今晨逐漸遠離後，已派出工程人員在安全情況下進行維修及復電工作。

截至今午3時，仍有約700個位於不同地區的住戶供電受影響，中電表示會加派人手進行復電工作。預計在天氣及安全情況許可下，今日黃昏前陸續為受影響的住戶恢復供電。而由於個別受影響住戶位於偏遠地區，加上樹木倒塌或道路阻塞問題將影響復電工作。 颱風蘇拉｜風暴期間共86人受傷送院 民政事務總署表示，全港各區共開放40個臨時庇護中心，至今有520人入住。另外消防處、政府1823電話中心和康樂及文化事務署，截至下午4時分別收到1,185宗及357宗及3宗塌樹報告，渠務署確認21宗水浸個案。另外，截至下午4時，政府收到2宗山泥傾瀉報告。

▼的士被倒塌大樹擊中一刻▼