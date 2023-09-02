颱風蘇拉｜中電：尚有700戶供電受影響　風暴造成至少86傷（有片）

中華電力表示，至今日（2日）下午3時，仍有約700個位於不同地區的客戶供電受影響。公司正加派人手協助恢復供電。而政府公布，至今有75名市民在風暴期間受傷送院。
颱風蘇拉登陸並已經遠離香港，中電表示在天文台發出十號颶風信號期間，部份架空電纜及供電設備受到強風及塌樹損毀，引致部份地區曾出現電壓驟降或供電中斷。中華表示在蘇拉今晨逐漸遠離後，已派出工程人員在安全情況下進行維修及復電工作。
截至今午3時，仍有約700個位於不同地區的住戶供電受影響，中電表示會加派人手進行復電工作。預計在天氣及安全情況許可下，今日黃昏前陸續為受影響的住戶恢復供電。而由於個別受影響住戶位於偏遠地區，加上樹木倒塌或道路阻塞問題將影響復電工作。
颱風蘇拉｜風暴期間共86人受傷送院
民政事務總署表示，全港各區共開放40個臨時庇護中心，至今有520人入住。另外消防處、政府1823電話中心和康樂及文化事務署，截至下午4時分別收到1,185宗及357宗及3宗塌樹報告，渠務署確認21宗水浸個案。另外，截至下午4時，政府收到2宗山泥傾瀉報告。
▼的士被倒塌大樹擊中一刻▼
醫院管理局就表示，截至下午4時，共86名市民，分別為48男38女，在風暴期間受傷，需要前往公立醫院急症室求診。
勞工處就提醒僱主應在熱帶氣旋及暴雨警告過後為僱員提供合理而切實可行的工作安排。僱主亦應在熱帶氣旋或暴雨警告取消後考慮路面、交通及其他情況，彈性處理僱員復工或在家工作的安排。勞工處發言人表示：「在熱帶氣旋或暴雨警告取消後，僱員如遇到實際困難而未能及時返回工作崗位，僱主應體諒個別僱員的情況而作出彈性的處理，例如容許返回工作崗位有困難的僱員在家工作或有較寬裕的上班和復工時間。」
颱風蘇拉｜勞工處提醒僱主彈性處理復工時間
勞工處又指：「由於颱風和暴雨均屬無可避免的自然災害，對於因惡劣天氣而未能上班或及時返回工作崗位的僱員，僱主不應無故地不發放他們的的工資、勤工獎或津貼。僱主應了解事件的成因，仔細考慮個別僱員的情況，不應輕易處分或解僱有關僱員。」
入境事務處宣布，由於八號熱帶氣旋警告信號現已取消，人事登記辦事處港島辦事處、九龍辦事處、觀塘辦事處及屯門辦事處將於2小時內恢復服務，處理已預約今日下午4時30分後的申請。即「全港市民換領身份證計劃」結束後仍未換領新智能身份證的預約申請，以及年滿11或18歲並已持有香港身份證而需換領兒童或成人身份證人士的預約申請。不過總部及轄下各分區辦事處、人事登記處元朗辦事處及火炭辦事處和生死及婚姻登記處則全日暫停服務。