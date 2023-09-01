颱風蘇拉｜九巴、龍運路線3時起停駛 新渡輪4時起停航 國泰取消航班 高鐵取消班次 一文睇清風球下交通安排

颱風蘇拉｜ 超強颱風蘇拉漸近靠近本港及廣東東部沿岸，天文台指，9月1日凌晨2時40分或之前改掛八號風球。在颱風下，本港各類交通會作出適當安排，以下《am730》為讀者整理有關風球下交通安排。

颱風蘇拉｜ 九巴及龍運︰深宵及通宵路線 8號波後 陸續停駛

九巴及龍運宣布，所有日間路線會維持正常服務至尾班車；深宵及通宵路線將於凌晨3時起停駛。九巴及龍運日間路線，除了九巴B1、B9，龍運S1、S64、S64C、S64P和S64X維持有限度服務外，其餘日間路線由頭班車起暫停服務。

颱風蘇拉｜城巴：通宵線8號波後停駛

據城巴最新消息，各條通宵路線於凌晨3時起陸續暫停服務。周五除了B3X、B7(只提供粉嶺不停站往來香園圍口岸服務)，以及S1線於日間提供有限度服務外，城巴日間路線暫停服務。

颱風蘇拉｜國泰航空：豁免更改9月1日或2日往返香港機票手續費

國泰宣布，取消明日（1日）下午2時至周六上午10時所有進出香港航班。

乘客可於9月2日前，免付手續費更改國泰航空，原定於9月1至2日往返香港的航班，更新後的旅遊日期須為「2023年09月30日或之前」，並受航班座位供應情況而定，安排不適用於已全額或部分退款的機票。

國泰另指，若乘客的航班已被取消，或因延誤而錯過，國泰指會盡力自動重新預訂至下一個可供乘搭的航班，當獲悉新航班詳情，乘客會收到國泰發送的電郵。