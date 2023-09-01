颱風蘇拉｜九巴、龍運路線3時起停駛 新渡輪4時起停航 國泰取消航班 高鐵取消班次 一文睇清風球下交通安排

颱風蘇拉｜超強颱風蘇拉漸近靠近本港及廣東東部沿岸，天文台指，9月1日凌晨2時40分或之前改掛八號風球。在颱風下，本港各類交通會作出適當安排，以下《am730》為讀者整理有關風球下交通安排。
颱風蘇拉｜港鐵 輕鐵 港鐵巴士 正常班次維持至今晚收車
港鐵列車、輕鐵及港鐵巴士服務將會維持正常班次，直至今晚收車。原訂明天投入服務的輕鐵早上特別路綫506P綫，將延至開學日九月四日（星期一）投入服務。
颱風蘇拉｜九巴及龍運︰深宵及通宵路線8號波後陸續停駛
九巴及龍運宣布，所有日間路線會維持正常服務至尾班車；深宵及通宵路線將於凌晨3時起停駛。九巴及龍運日間路線，除了九巴B1、B9，龍運S1、S64、S64C、S64P和S64X維持有限度服務外，其餘日間路線由頭班車起暫停服務。
颱風蘇拉｜城巴：通宵線8號波後停駛
據城巴最新消息，各條通宵路線於凌晨3時起陸續暫停服務。周五除了B3X、B7(只提供粉嶺不停站往來香園圍口岸服務)，以及S1線於日間提供有限度服務外，城巴日間路線暫停服務。
颱風蘇拉｜國泰航空：豁免更改9月1日或2日往返香港機票手續費
國泰宣布，取消明日（1日）下午2時至周六上午10時所有進出香港航班。
乘客可於9月2日前，免付手續費更改國泰航空，原定於9月1至2日往返香港的航班，更新後的旅遊日期須為「2023年09月30日或之前」，並受航班座位供應情況而定，安排不適用於已全額或部分退款的機票。
國泰另指，若乘客的航班已被取消，或因延誤而錯過，國泰指會盡力自動重新預訂至下一個可供乘搭的航班，當獲悉新航班詳情，乘客會收到國泰發送的電郵。
颱風蘇拉｜部分渡輪現已暫停
富裕小輪表示，屯門—東涌—沙螺灣—大澳航線現已暫停；新渡輪表示，本地航線於下列航班開出後，將會暫停服務，直至另行通知。
尾班船開航時間：中環至長洲(4:15am)；長洲至中環(2:20am)；中環至梅窩(3:00am)；梅窩至中環(3:40am)。
暫停服務直至另行通知：北角-紅磡-九龍；北角-紅磡；北角-九龍城；紅磡-北角；九龍城-北角。
颱風蘇拉｜天星小輪停航
天星小輪表示，因應颱風暫停服務，直至另行通知。
颱風蘇拉｜長榮航空：將取消8班香港往返台北航班
長榮航空表示，由於颱風「蘇拉 Saola」正迫近香港，因惡劣天候狀況，將影響飛機正常起降，公司在全面考慮評估飛航安全、天氣狀況及航機適航性之因素後，將取消及調整個別往返台北的航班服務，其中將取消8班香港往返台北航班服務。
- 香港至台北取消航班：BR868/BR870/BR872/BR858
- 台北至香港取消航班：BR867/BR869/BR871/BR857
颱風蘇拉｜香港航空：將取消逾30班航班
受颱風蘇拉影響，香港航空將取消9月1日至9月2日，逾30班航班，又表示因受臨時或計劃性的航班變動影響之乘客豁免更改座位、誤機、機票換開和退票費用，此措施僅適用於所有已獲取香港航空確認機位之機票。取消班次如下圖：
颱風蘇拉｜HK Express：取消20個航班、12條航線
HK Express 宣布，隨著超強颱風「蘇拉」逐漸逼近香港，於 9月1日及2日，部分離港及抵港之航班將會取消。包括：
9月1日
- 由香港出發之受影響航班： UO110, UO112, UO116, U132, UO172, UO226, UO558, UO620, UO622, UO624, UO626, UO628, UO638, UO650, UO652, UO688, UO694, UO700, UO702, UO744, UO760, UO820, UO826
- 抵港之受影響航班 ：UO111, UO113, UO117, UO133, UO173, UO559, UO601, UO619, UO621, UO627, UO639, UO651, UO653, UO687, UO689, UO691, UO695, UO701, UO703, UO705, UO755, UO761, UO821, UO827, UO849, UO851, UO871
- 受影響之航線 ： 台北、高雄、台中、寧波、峴港、福岡、東京（羽田）、首爾（仁川）、東京（成田） 大阪（關西）、曼谷、清邁、布吉、沖繩、鹿兒島、名古屋
9月2日
- 由香港出發之受影響航班 ：UO130, UO550, UO600, UO618, UO686, UO690, UO704, UO760, UO820, UO848, UO850, UO870
- 抵港之受影響航班：UO131, UO227, UO551, UO623, UO625, UO629, UO761, UO821
- 受影響之航線 ：曼谷、河內、高雄、名古屋、寧波、沖繩、大阪（關西）、布吉、東京（成田） 、東 京（羽田）、福岡、首爾（仁川）
颱風蘇拉｜大灣區航空︰9月1及2日有多班航班要取消
受超強颱風蘇拉影響，大灣區航空宣布9月1及2日，有多班航班要取消。該公司呼籲乘 客 出 發 前 往 機 場 前 ， 請 於 香 港 國 際 機 場 網 站https://www.hongkongairport.com/tc/flights/departures/passenger.page 或本公司
網站 www.greaterbay-airlines.com 查閱最新航班狀況。
颱風蘇拉｜高鐵：周五中午後至周六全日班次全部取消
港鐵宣布受風暴影響，明日中午12時起至周六全日，往來西九龍站高鐵班次全部取消。