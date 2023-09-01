颱風蘇拉｜前天文台長岑智明：自79年「荷貝」後首次超強颱風來襲　林超英：作最壞打算

【14:57更新】 超強颱風蘇拉逼近本港，天文台在今日(1日)凌晨發出八號西北烈風或暴風信號，並考慮在下午6時至10時發出更高熱帶氣旋警告信號。兩位前天文台長岑智明及林超英都在社交網站撰文，指蘇拉的威力強勁，岑智明認為蘇拉將可能以超強颱風強度吹襲香港，是自「1979」年荷貝襲港後首次。林超英貼出中央氣象台颱風位置圖，指颱風的移動趨勢越加貼接本港，表示「作最壞打算，做最好準備」。

颱風蘇拉｜ 「荷貝」當年在港造成12死 260 傷

岑智明的帖文指，雷達圖中蘇拉的風眼清晰可見，天文台最新的中心風力評估依然為205km/h，意味著蘇拉將可能以超強颱風強度吹襲香港，記憶所及這是自1979年「荷貝」襲港之後首次。他說風雨快將開始影響香港，呼籲大家留在安全地方，如無必要切勿外出，尤其不應到戶外或海邊追風。翻查資料，颱風「荷貝」在1979年8月2日迅速橫過新界，在港導致12人死亡，260人受傷。

林超英就在社交平台一日內共發帖3次追蹤蘇拉位置，顯示颱風蘇拉的趨勢越來越接近本港，他強調「作最壞打算，做最好準備」，又指出蘇拉靠近本港時路徑將出現左右擺動，對本港造成的具體影響或有很大差別，提醒市民須密切留意天文台信息。