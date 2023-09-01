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2023-09-01 15:14:00

颱風蘇拉｜前天文台長岑智明：自79年「荷貝」後首次超強颱風來襲　林超英：作最壞打算

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颱風蘇拉｜兩位前天文台長岑智明(左)及林超英都在社交網站撰文，指蘇拉的威力強勁。(左：岑智明fb圖；右：林超英fb圖)

颱風蘇拉｜兩位前天文台長岑智明(左)及林超英都在社交網站撰文，指蘇拉的威力強勁。(左：岑智明fb圖；右：林超英fb圖)

【14:57更新】 超強颱風蘇拉逼近本港，天文台在今日(1日)凌晨發出八號西北烈風或暴風信號，並考慮在下午6時至10時發出更高熱帶氣旋警告信號兩位前天文台長岑智明及林超英都在社交網站撰文，指蘇拉的威力強勁，岑智明認為蘇拉將可能以超強颱風強度吹襲香港，是自「1979」年荷貝襲港後首次。林超英貼出中央氣象台颱風位置圖，指颱風的移動趨勢越加貼接本港，表示「作最壞打算，做最好準備」。 

颱風蘇拉吹襲本港。(陳奕釗攝) 颱風蘇拉吹襲本港。(陳奕釗攝) 颱風蘇拉吹襲本港。(陳奕釗攝) 颱風蘇拉吹襲本港。(陳奕釗攝) 颱風蘇拉吹襲本港。(陳奕釗攝) 颱風蘇拉吹襲本港。(陳奕釗攝) 颱風蘇拉吹襲本港。(陳奕釗攝) 颱風蘇拉吹襲本港。(陳奕釗攝) 颱風蘇拉吹襲本港。(陳奕釗攝) 颱風蘇拉吹襲本港。(陳奕釗攝) 颱風蘇拉吹襲本港。(陳奕釗攝)

颱風蘇拉｜「荷貝」當年在港造成12死260

岑智明的帖文指，雷達圖中蘇拉的風眼清晰可見，天文台最新的中心風力評估依然為205km/h，意味著蘇拉將可能以超強颱風強度吹襲香港，記憶所及這是自1979年「荷貝」襲港之後首次。他說風雨快將開始影響香港，呼籲大家留在安全地方，如無必要切勿外出，尤其不應到戶外或海邊追風。翻查資料，颱風「荷貝」在197982日迅速橫過新界，在港導致12人死亡，260人受傷。

林超英就在社交平台一日內共發帖3次追蹤蘇拉位置，顯示颱風蘇拉的趨勢越來越接近本港，他強調「作最壞打算，做最好準備」，又指出蘇拉靠近本港時路徑將出現左右擺動，對本港造成的具體影響或有很大差別，提醒市民須密切留意天文台信息。

8號風球要求員工WFH是否合法？勞工處指引如下。（AM730製圖） 8號風球要求員工WFH是否合法？勞工處指引如下。（AM730製圖） 8號風球要求員工WFH是否合法？勞工處指引如下。（AM730製圖） 8號風球要求員工WFH是否合法？勞工處指引如下。（AM730製圖） 8號風球要求員工WFH是否合法？勞工處指引如下。（AM730製圖） 8號風球要求員工WFH是否合法？勞工處指引如下。（AM730製圖） 8號風球要求員工WFH是否合法？勞工處指引如下。（AM730製圖）
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