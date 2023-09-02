颱風蘇拉｜天文台改發八號東南烈風或暴風信號 至少維持至中午 (持續更新)

【03:40更新】天文台於凌晨3時40分改發八號東南烈風或暴風信號，取代十號颶風信號。 預料本港平均風速每小時63公里或以上。 本港仍有一段時間吹烈風，請繼續留在室內直至風力減弱為止，切勿鬆懈防風措施。

天台文表示，蘇拉繼續遠離本港，本港地區風力已有所減弱，但多處仍受烈風和暴風影響。八號烈風或暴風信號會至少維持至中午，市民切勿鬆懈防風措施。受風暴潮影響，過去數小時大埔的水位曾達海圖基準面以上約4米。大澳及尖鼻咀水位會在今早九時至正午十二時升至海圖基準面以上3米多。海面仍有巨浪及湧浪，市民應遠離岸邊，切勿進行水上活動。

在過去一小時，昂坪、長洲及塔門分別錄得的最高持續風速為每小時115、85及74公里，最高陣風分別超過每小時139、92及89公里。

【20:24更新】天文台於晚上8時15分改發十號颶風信號。預料本港平均風速每小時118公里或以上。天文台呼籲市民切勿外出，遠離當風的門窗，在安全的地方躲避，同時留意風向轉變。

天文台表示，超強颱風蘇拉的眼壁現正橫過本港，對本港構成相當大的威脅。本港東部地區正吹颶風。按照現時預測路徑，蘇拉會在未來數小時於香港天文台以南約40公里左右掠過，預料十號颶風信號會維持一段時間。本港將由吹偏北風逐漸轉為吹東至東南風，原來受遮蔽的地方可能會變得當風。市民需保持高度警覺。天文台提醒市民不要離開有屏蔽的地方並留意其破壞性的風力。

受風暴潮影響，沿岸低窪地區的水位今晚起將急速上升。晚上約9時開始，本港東部沿海地區水位會上升，當中吐露港的最高水位，預計於接近午夜升至海圖基準面以上約6米左右，比正常潮位增加約4米，最高水位可能達歷史紀錄。威脅最大的地區包括沙田、大埔、沙頭角、西貢等，會出現嚴重水浸，部分地區水浸深度或超過1米。

本港各沿岸地區的水位亦會於明日(2日)早上約6時開始顯著上升，維多利亞港的最高水位將升至海圖基準面以上約3米多。沿岸低窪地區如鯉魚門，比正常潮位增加約1.5米，而大澳水位則會升至海圖基準面以上約3.5米，比正常潮位增加接近2米。海面有極巨浪及湧浪，市民應遠離岸邊，切勿進行水上活動。

在過去一小時，橫瀾島、大老山及長洲分別錄得的最高持續風速為每小時117、107及89公里，最高陣風分別超過每小時144、154及130公里。