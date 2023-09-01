颱風蘇拉｜天文台發出八號西北烈風或暴風信號 今日大部分時間維持 (持續更新)

【02:40更新】天文台於今日(1日)凌晨2時40分改發八號西北烈風或暴風信號，本港風勢將會增強。天文台表示，過去數小時蘇拉逐漸靠近廣東東部沿岸，本港風力逐漸增強，八號烈風或暴風信號會在今日大部分時間維持。按照現時預測路徑，蘇拉會在今晚至明早(2日)相當接近本港，在香港以南100公里內掠過，天文台會視乎本地風力變化，考慮是否需要發出更高熱帶氣旋警告信號。此外，蘇拉的完整眼壁及大風區正逐漸靠近本港，其外圍雨帶亦正影響廣東東部沿岸。預料今日稍後本港天氣顯著轉壞，有狂風大驟雨，風勢猛烈。受風暴潮影響，沿岸低窪地區可能出現嚴重水浸。海面有巨浪及湧浪，市民應遠離岸邊，切勿進行水上活動。 【17:05更新】天文台指，按照現時預測，蘇拉明日(9月1日)稍後會相當接近本港，對本港構成威脅。天文台會在明早2時至5時之間改發八號烈風或暴風信號。預料本港明日日間天氣顯著轉壞，有狂風大驟雨，風勢猛烈。 受風暴潮影響，香港海水高度會於明晚接近午夜至星期六(9月2日)中午明顯上升，沿岸低窪地區可能出現嚴重水浸。風暴潮的影響視乎蘇拉掠過本港時的強度及位置，若蘇拉按照現時預測於本港以南掠過，風暴潮引致的最高水位有機會與2018年山竹襲港時相若。然而，若蘇拉提早於本港以東登陸，並在北面掠過，其影響則較小。

颱風蘇拉｜天文台：今午3至5時改發3號強風信號 視乎風力明考慮改發更高熱帶氣旋警告

颱風蘇拉｜明日稍後相當接近本港 【15:45更新】天文台在下午3時40分發出三號強風信號， 預料本港平均風速每小時41至62公里，提醒市民將容易被風吹倒的物件綁緊或搬入室內，遠離岸邊及停止所有水上活動。 天文台指，按照現時預測，蘇拉明日(1日)稍後會相當接近本港，對本港構成威脅。天文台會在明日改發八號烈風或暴風信號，預料本港明日日間天氣顯著轉壞，有狂風大驟雨，風勢猛烈。受風暴潮影響，香港海水高度會於明晚接近午夜至星期六(2日)中午明顯上升，沿岸低窪地區可能出現嚴重水浸。風暴潮的影響視乎蘇拉掠過本港時的強度及位置。海面有湧浪，市民應遠離岸邊及停止所有水上活動。 颱風蘇拉｜明日考慮改發更高警告信號 【14:47更新】天文台表示，會在今日下午3時40分改發三號強風信號，現時海面有湧浪，市民應遠離岸邊及停止所有水上活動。 天文台重申，按照現時預測路徑，蘇拉會在明日(1日)至後日(2日)相當接近珠江口一帶，屆時本港天氣將會轉壞，有狂風大驟雨，風勢進一步增強。蘇拉亦會為沿岸低窪地區帶來風暴潮。天文台稱，會視乎蘇拉的強度、與珠江口的距離及本地的風力變化，在明日考慮改發更高熱帶氣旋警告信號，呼籲市民留意最新天氣預報。 颱風蘇拉｜澳門氣象局：周五晚至周六凌晨發8號風球機會較高 【13:30更新】天文台表示，隨著蘇拉靠近廣東東部沿岸，該區風勢會逐漸增強。天文台會在今日下午3時至5時之間改發三號強風信號。海面有湧浪，市民應遠離岸邊及停止所有水上活動。在正午12時，蘇拉位處香港之東南偏東約410公里，中心附近最高持續風速達每小時210公里，蘇拉會在未來一兩日移向廣東東部沿岸，逐漸靠近珠江口一帶。 澳門氣象局則指，周五(1日)晚間至周六(2日)凌晨發出八號風球的機會較高。 颱風蘇拉｜明日離岸及高地達12級颶風 根據天文台最新「九天天氣預測」，香港明日(1日)初時吹北至西北風6至7級，後轉東北風9至10級暴風，離岸及高地達12級颶風；周六(2日)吹東至東南風10級，初時離岸及高地達12級。稍後東至東南風8至9級。

明日至後日相當接近珠江口一帶 按照現時預測路徑，蘇拉會在明日（1日）至後日（2日）相當接近珠江口一帶，本港天氣將會轉壞，有狂風大驟雨，風勢進一步增強。蘇拉亦會為沿岸低窪地區帶來風暴潮。天文台會視乎蘇拉的強度、與珠江口的距離及本地的風力變化，在明日考慮改發更高熱帶氣旋警告信號。