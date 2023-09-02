颱風蘇拉｜天文台改發三號訊號　已登陸並減弱為強烈熱帶風暴（持續更新）

【9月2日16:20更新】天文台改發三號強風信號。在下午4時，強烈熱帶風暴蘇拉集結在香港之西南偏西約260公里，即在北緯21.7度，東經111.7度附近，預料向西南偏西移動，時速約12公里，橫過廣東西部沿岸。

天文台預料本港平均風速每小時41至62公里。現時風力仍然強勁，小型船隻現在駛離避風塘仍有危險。

【9月2日15:00更新】天文台表示颱風蘇拉已在廣東陽江市附近登陸，並減弱為強烈熱帶風暴。在下午3時，蘇拉集結在香港之西南偏西約240公里，即在北緯21.7度，東經111.9度附近，預料向西南偏西移動，時速約12公里，橫過廣東西部沿岸。

【9月2日12:45更新】天文台表示，隨著蘇拉進一步遠離香港和減弱，本地風力正逐漸減弱。天文台會在下午4時20分改發三號強風信號，但蘇拉相關的雨帶仍影響珠江口一帶，本港部分地區初時仍會吹烈風。

在過去一小時，昂坪、大老山及塔門分別錄得的最高持續風速為每小時71、67及57公里，最高陣風分別超過每小時90、90及70公里。

在下午1時，颱風蘇拉集結在香港之西南偏西約210公里，即在北緯21.6度，東經112.3度附近，預料向西南偏西移動，時速約12公里，橫過廣東西部沿岸海域。

【9月2日11:30更新】澳門氣象局預測，澳門的風力將會減弱，預計在今日下午3時至6時，將會考慮改發三號風球。在風暴吹襲期間，博彩業場所關閉，並在早上8時起重新運作。而3個進出珠海及澳門的出入境口岸，早上9時起已陸續恢復通關。

【9月2日09:45更新】天文台表示，蘇拉正繼續遠離本港，但其外圍雨帶仍影響珠江口一帶，因此本港多處仍受烈風影響，高地間中吹暴風。呼籲市民切勿鬆懈防風措施。八號烈風或暴風信號會在下午4時前維持。

另外，受風暴潮所影響，大澳及尖鼻咀的水位會在中午12時左右升至海圖基準面以上3米多。海面仍有非常大浪及湧浪，呼籲市民遠離岸邊，切勿進行水上活動。

而在過去一小時，昂坪、塔門及長洲分別錄得的最高持續風速為每小時96、71及64公里，最高陣風分別超過每小時113、87及93公里。