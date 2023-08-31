熱門搜尋:
強颱風蘇拉 福島核污水 恒大 開學 好去處 銀色債券 網上熱話 立會好聲音 親海駅II MIRROR C觀點 免費機票 限時優惠 港元定存 日本旅遊 Ray Online 二手樓 ESG系列 國際專題 BNO 食譜 夜市經濟 減肥 日圓匯率 莊子璇 鬼節
返回
本地
2023-08-31 12:30:00

颱風蘇拉｜天文台：今午3至5時改發3號強風信號  明日離岸及高地吹12級颶風 (持續更新)

分享：
颱風蘇拉｜天文台：今午3至5時改發3號強風信號 視乎風力明考慮改發更高熱帶氣旋警告

颱風蘇拉｜天文台：今午3至5時改發3號強風信號 視乎風力明考慮改發更高熱帶氣旋警告

【12:30更新】天文台表示，隨著蘇拉靠近廣東東部沿岸，該區風勢會逐漸增強。天文台會在今日下午3時至5時之間改發三號強風信號。海面有湧浪，市民應遠離岸邊及停止所有水上活動。在正午12時，蘇拉位處香港之東南偏東約410公里，中心附近最高持續風速達每小時210公里，蘇拉會在未來一兩日移向廣東東部沿岸，逐漸靠近珠江口一帶。

颱風蘇拉｜天文台：今午3至5時改發3號強風信號 視乎風力明考慮改發更高熱帶氣旋警告

颱風蘇拉｜天文台：今午3至5時改發3號強風信號 視乎風力明考慮改發更高熱帶氣旋警告

明日離岸及高地達12級颶風

根據天文台最新「九天天氣預測」，香港明日(1日)初時吹北至西北風6至7級，後轉東北風9至10級暴風，離岸及高地達12級颶風；周六(2日)吹東至東南風10級，初時離岸及高地達12級。稍後東至東南風8至9級。

颱風蘇拉｜天文台：今午3至5時改發3號強風信號 視乎風力明考慮改發更高熱帶氣旋警告 颱風蘇拉｜天文台：今午3至5時改發3號強風信號 視乎風力明考慮改發更高熱帶氣旋警告

明日至後日相當接近珠江口一帶

按照現時預測路徑，蘇拉會在明日（1日）至後日（2日）相當接近珠江口一帶，本港天氣將會轉壞，有狂風大驟雨，風勢進一步增強。蘇拉亦會為沿岸低窪地區帶來風暴潮。天文台會視乎蘇拉的強度、與珠江口的距離及本地的風力變化，在明日考慮改發更高熱帶氣旋警告信號。

強烈熱帶風暴海葵移向琉球群島一帶

熱帶氣旋蘇拉會在今、明兩日橫過南海東北部，移向廣東東部沿岸，逐漸靠近珠江口一帶。天文台指，明日及周末期間廣東沿岸風勢頗大，有頻密狂風大驟雨及風暴潮，海有巨浪及湧浪。受廣闊低壓槽影響，下周初華南沿岸仍有驟雨。至於強烈熱帶風暴海葵會在今、明兩日移向琉球群島一帶。

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受