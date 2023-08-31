颱風蘇拉｜天文台：今午3至5時改發3號強風信號  明日離岸及高地吹12級颶風 (持續更新)

颱風蘇拉｜天文台：今午3至5時改發3號強風信號 視乎風力明考慮改發更高熱帶氣旋警告

【12:30更新】天文台表示，隨著蘇拉靠近廣東東部沿岸，該區風勢會逐漸增強。天文台會在今日下午3時至5時之間改發三號強風信號。海面有湧浪，市民應遠離岸邊及停止所有水上活動。在正午12時，蘇拉位處香港之東南偏東約410公里，中心附近最高持續風速達每小時210公里，蘇拉會在未來一兩日移向廣東東部沿岸，逐漸靠近珠江口一帶。

颱風蘇拉｜天文台：今午3至5時改發3號強風信號 視乎風力明考慮改發更高熱帶氣旋警告

明日離岸及高地達12級颶風 根據天文台最新「九天天氣預測」，香港明日(1日)初時吹北至西北風6至7級，後轉東北風9至10級暴風，離岸及高地達12級颶風；周六(2日)吹東至東南風10級，初時離岸及高地達12級。稍後東至東南風8至9級。

明日至後日相當接近珠江口一帶 按照現時預測路徑，蘇拉會在明日（1日）至後日（2日）相當接近珠江口一帶，本港天氣將會轉壞，有狂風大驟雨，風勢進一步增強。蘇拉亦會為沿岸低窪地區帶來風暴潮。天文台會視乎蘇拉的強度、與珠江口的距離及本地的風力變化，在明日考慮改發更高熱帶氣旋警告信號。