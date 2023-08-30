颱風蘇拉｜天文台：今日黃昏發出一號戒備信號　澳門下午將發一號風球 (持續更新)

【12:53更新】澳門氣象局指，熱帶氣旋「蘇拉」已經進入澳門800公里範圍，會在下午發出一號風球，按照現時預測路徑，「蘇拉」大致趨向廣東東部，且不排除靠近珠江口；另外本周後期與熱帶氣旋「海葵」可能出現相互作用，因此「蘇拉」的移動路徑及登陸位置仍存在不確定性。
颱風蘇拉｜周五周六或接近珠江口一帶
【11:55更新】天文台表示，熱帶氣旋蘇拉會在今明兩日橫過南海東北部，移向廣東東部沿岸，會在今日黃昏發出一號戒備信號。根據現時預測路徑，蘇拉可能會在周五(1日)至周六(2日)頗為接近珠江口一帶，屆時本港風勢頗大及有狂風驟雨。在正午12時，超強颱風蘇拉集結在高雄以南約270公里，預料向西北偏西移動，時速約12公里，橫過南海東北部。 同時，熱帶風暴海葵集結在沖繩島之東南約1,050公里，預料向西北移動，時速約18公里，移向琉球群島一帶。
熱帶氣旋蘇拉會在今明兩日橫過南海東北部，並移向廣東東部沿岸。同時，東北季候風會在未來一兩日影響華南。受東北季候風影響，隨後蘇拉的強度及路徑仍存變數，可能登陸廣東，或沿廣東沿岸海域向偏西方向移動。受蘇拉影響，本周後期至周末期間廣東沿岸風勢頗大及有狂風驟雨，海有湧浪。受廣闊低壓槽影響，下周初華南沿岸仍有驟雨。此外，熱帶氣旋海葵會在未來一兩日移向琉球群島一帶。
颱風蘇拉｜今日兩日天氣酷熱 市區最高約34度
受蘇拉的外圍下沉氣流影響，未來一兩日廣東地區天氣酷熱。預料與蘇拉相關的驟雨會在本周後期至下周初影響南海北部及廣東沿岸。該區風勢較大，海有湧浪。
本港地區今日天氣方面，部分時間有陽光，天氣酷熱及乾燥，市區最高氣溫約33度，新界再高一兩度。吹和緩偏北風，展望明日部分時間有陽光及酷熱，市區最高氣溫約34度，接近周末風勢較大，亦有幾陣驟雨。