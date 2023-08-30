颱風蘇拉｜天文台：今日黃昏發出一號戒備信號　澳門下午將發一號風球 (持續更新)

【12:53更新】 澳門氣象局指，熱帶氣旋「蘇拉」已經進入澳門800公里範圍，會在下午發出一號風球，按照現時預測路徑，「蘇拉」大致趨向廣東東部，且不排除靠近珠江口；另外本周後期與熱帶氣旋「海葵」可能出現相互作用，因此「蘇拉」的移動路徑及登陸位置仍存在不確定性。

颱風蘇拉｜周五周六或接近珠江口一帶

【11:55更新】天文台表示，熱帶氣旋蘇拉會在今明兩日橫過南海東北部，移向廣東東部沿岸，會在今日黃昏發出一號戒備信號。根據現時預測路徑，蘇拉可能會在周五(1日)至周六(2日)頗為接近珠江口一帶，屆時本港風勢頗大及有狂風驟雨。在正午12時，超強颱風蘇拉集結在高雄以南約270公里，預料向西北偏西移動，時速約12公里，橫過南海東北部。 同時，熱帶風暴海葵集結在沖繩島之東南約1,050公里，預料向西北移動，時速約18公里，移向琉球群島一帶。

熱帶氣旋蘇拉會在今明兩日橫過南海東北部，並移向廣東東部沿岸。同時，東北季候風會在未來一兩日影響華南。受東北季候風影響，隨後蘇拉的強度及路徑仍存變數，可能登陸廣東，或沿廣東沿岸海域向偏西方向移動。受蘇拉影響，本周後期至周末期間廣東沿岸風勢頗大及有狂風驟雨，海有湧浪。受廣闊低壓槽影響，下周初華南沿岸仍有驟雨。此外，熱帶氣旋海葵會在未來一兩日移向琉球群島一帶。