颱風蘇拉｜太陽能板料無繫穩吹落街 測量師：有問題盡早移除

颱風蘇拉早前吹襲本港，有樓宇的太陽能板被吹走。測量師學會建築政策小組主席何鉅業今早在電台節目表示，部分太陽能板連石屎躉一同墮下，目測那些石屎躉較小型、重量不夠，底部光滑，亦沒有其他繫穩設計，安裝上有不足之處。他相信有關太陽能板是安裝在大廈天台或平台，而在強大氣流下，太陽能板下方有向上推力，加上部分太陽能板材質較輕，估計沒有繫穩，例如沒有收緊螺絲或未有將支架固定於原有結構上，導致被強風吹走。

何鉅業續指，屋宇署為推行環保能源，容許業主以小型工程模式在大廈天台安裝太陽能板，對此有設計規範，他質疑被吹起的太陽能板是否按標準設計，包括將太陽能板繫穩在天台，以及有否提交屋宇署備案審批。何提到業主未必清楚相關法例要求，但安裝太陽能板的承建商沒有理由不知道，他建議業主檢視太陽能板是否由合資格承建商安裝、有否向屋宇署備案，以及在颱風後有沒有鬆脫，如有問題要盡早移除。

夾具或未夾實太陽能板 有 機會移位

另外，有太陽能板安裝公司負責人指，部分飛脫的太陽能板手工可能有問題，例如未能充分收緊螺絲及將支架固定在基座。他又指夾具也可能未有夾實太陽能板，在強風下就有機會移位。他表示，屋宇署就安裝太陽能板已有既定標準，一般在村屋安裝太陽能板，需要取得認可人士的安全證書，確保工程符合要求。

