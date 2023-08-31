颱風蘇拉｜明日凌晨2時至5時改掛八號風球　全港學校停課一日　陳國基：市民切勿追風觀浪 (更新)

政務司長陳國基指，他會統籌政府跨部門應對工作，各部門人員要提高警覺，做好內部通訊，應付可能出現的最壞情況，他醒僱主預早和員工制定颱風下工作安排，包括上下班、復工和有需要時在家工作，他指僱員安全應為首要考慮因素，僱主應以情理兼備和彈性安排工作，如需安排員工要上班，應就安排交通、膳食和休息作妥善安排。他呼籲市民不要掉以輕心，做好防風措施，並留在家中，切勿追風，以免危害個人和拯救人員生命。

【18:00更新】 超強颱風蘇拉漸近靠近廣東東部沿岸，政府今日(31日)下午舉行記者會講述跨部門的準備工作。政務司長陳國基宣布，天文台會在明日凌晨2時至5時改掛八號風球，所有學校包括中小學、幼稚園及殘疾學校等，會停課一天。他強調，今次蘇拉威力有別於以往颱風，提醒市民切勿追風觀浪。天文台台長陳柏緯指，預料蘇拉風暴潮的威力，可與2018年造成相當大破壞的「山竹」相比，將視乎蘇拉的路徑及強度變化，或需發出十號信號。

颱風蘇拉｜天文台：風暴潮可比山竹 或需發十號信號

天文台台長陳柏緯稱，蘇拉是相當成熟的颱風，並會在西北移動，吹向廣東地區，最接近香港是在周五(9月1日)夜晚至周六(9月2日)初時，在相當接近香港的位置掠，風力會維持強颱風至超強颱風的級別，他預計蘇拉或在香港以南掠過，風暴潮成功有可能與2018年「山竹」相若，另一可能是在香港以東登陸，到時風暴潮影響本港較細，惟現時在香港以南掠過機會較大。他又說，當蘇拉吹襲香港時，預計離岸及高地達颱風程度，可能需要發出十號信號，惟需視乎蘇拉路徑及強度變化。

至於保安局會啓動緊急事故監察及支援中心，監察市面情況，保安局署理局長卓孝業指，警隊額外預留1450名前線警務人員，支援前線當值；消防處會額外預留300人及20部消防車，以應付需要等；運輸署會啓動緊急事故交通協調中心，與公共交通營辦商保持溝通。政府會準備人手和裝備，處理當風、易受風暴潮影響地方，包括大澳、鯉魚門和杏花邨的情況，針對水浸風險高的低窪地區，開展居民疏散預備工作。

颱風蘇拉｜ 民政署提早今晚 8 時開放臨時庇護中心

另外，民政事務總署會提早在今晚8時開放多個臨時庇護中心，關愛隊會派員協助，民政署亦提醒少數族裔社群留意風暴資訊。政府部門亦會準備風後善用工作，包括道路連接清單，清理路面障礙物，避免道路阻塞，恢復公交服務。醫管局會加強人手面對突發情況，急症室服務將會維持，留宿醫生亦會增加兩成。

渠務署就加強颱風前渠道清理，路政署已經準備將部分有水浸風險的行人隧道封閉，屋宇署則提醒承建商留意天秤和棚架安全， 會主動移除危險招牌。

颱風蘇拉｜ 陳國基：若颱風造成極端情況 會適當時候向公眾公布停工安排

被問到政府會否有停工安排，陳國基回應指，若颱風造成極端情況，包括樹木倒塌和道路阻塞，會在適當時候向公眾公布停工安排，並會每兩小時通知一次，希望透過政府總動員，預先部署和宣布，讓市民做好準備，減輕颱風蘇拉的實際損害。他再次呼籲市民配合政府工作，千萬不要追風，加重救援人員工作量。